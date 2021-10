Bernal: Conductor chocó contra un auto estacionado y volcó

Un conductor sufrió un insólito accidente de tránsito, en horas del mediodía de este martes, cuando chocó con un auto que estaba estacionado en una calle de Bernal Este y acabó volcado sobre la cinta asfáltica. La víctima resultó con heridas leves y fue hospitalizada.

Según indicaron vecinos, el hombre que iba a bordo de una camioneta perdió el control de forma inexplicable e impactó con un vehículo estacionado sobre la calle Cramer entre Labarden e Independencia. El rodado pegó un vuelco sobre su lateral derecho y terminó con severos daños.

Afortunadamente, el conductor iba con el cinturón de seguridad colocado, por lo que no perdió la consciencia y fue rápidamente asistido. Médicos del SAME lo revisaron y, si bien constataron que no presentaba heridas de gravedad, decidieron trasladarlo en ambulancia hacia el Hospital Iriarte de Quilmes para observación.