Bomberos desmienten haber echado a una mujer con cáncer

Luego de que se diera a conocer la noticia sobre la desvinculación de Juana Roldán como directora de la banda musical del cuartel de Bomberos Voluntarios de San Francisco Solano, hecho que provocó el repudio generalizado de la sociedad ya que la joven se encontraba de licencia por un tratamiento contra el cáncer que está realizando, la institución bomberil emitió un comunicado explicando su situación:

EL COMUNICADO

La Honorable Comisión Directiva de

Bomberos Voluntarios de San Francisco Solano

Informa a la sociedad:

Que luego de recibir y tomar conocimiento de críticas dirigidas a nuestra institución, vía diferentes diarios de publicación local, decidimos comunicar a la sociedad los siguientes hechos:

Que la señorita Juana Arno Roldan NO ES BOMBERO VOLUNTARIO FEMENINO DEL CUARTEL DE SAN FRANCISCO SOLANO, por lo tanto su participación en la institución no se rige por los reglamentos de bomberos ni su régimen de trabajo.



Repetimos para los medios que publicaron irresponsablemente y con intenciones que no es informar sino confundir, ya que no recibimos llamados de estos para corroborar la situación, solo los menos y más serios consultaron nuestra versión dándonos el derecho a réplica.

Dejando en claro esto, se aclara que no se la despide, ya que la dirección de la Banda de música no es un puesto laboral sino un cargo de colaboración, como el de todos los músicos, y tenemos la suerte de tener muchos jóvenes brillantes en esto, que se merecen una oportunidad de dejarlos crecer y dirigir la banda.

Aclaramos que su continuidad en la banda como músico nunca se puso en dudas y se lo aclaro , seguirá tocando si es su deseo, el problema es que pareciera que hay varios cargos que se creen vitalicios cosa que atenta contra la democracia dentro de la institución, viejos defectos que esta nueva comisión directiva noto y decidió cambiar.

La comisión directiva al detectar esto, y siendo una de sus facultades dirigir y gestionar la institución de bomberos decide democratizar la situación, demostrar que ese lugar no era un puesto cautivo y abre convocatoria a todos aquellos que participan de la banda y se sientan capacitados, puedan dirigirla demostrando que es un lugar democrático sin lugar para autoritarismos, sabiendo que las decisiones que se tomen haciendo participar a todos en igualdad de condiciones pueden molestar a aquellos que se sienten dueños del lugar por haber estado un espacio de tiempo.

Nosotros como Comisión Directiva queremos a la gente con nosotros participando y creciendo por eso le damos la oportunidad de esto, y no solo para el día que se las necesita, el día de la votación, para mantener privilegios.

Aprovechamos la ocasión para comunicar a la comunidad que nuestros valientes Bomberos Voluntarios, apagaron un voraz incendio salvando vidas y bienes de terceros sin preguntar si les correspondía o no arriesgando su vida por salvar la de los demás, dejando en alto el espíritu del Bombero Voluntario, mientras se tejían estas pseudo campañas de desprestigio, para las cuales esta comisión no tiene tiempo, ya que esta avocada a ayudar a estos valientes ,no reconocidos, gestionando el funcionamiento del cuartel para que se brinde su función principal: salvar vidas y bienes de terceros desinteresadamente.