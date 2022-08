Bomberos y médicos del SAME asistieron a una mujer a dar a luz en Solano

Un amplio operativo se desarrolló en la mañana de este miércoles en una vivienda de San Francisco Solano, donde una mujer embarazada comenzó repentinamente con el trabajo de parto. Médicos del SAME la ayudaron a dar a luz a una saludable bebé y los bomberos colaboraron para sacarla de su casa y trasladarla al hospital.



El llamado llegó a la central de emergencias de la ciudad alrededor de las 10 de la mañana. De inmediato acudió una ambulancia del SAME a la vivienda situada en la calle 840 entre 891 y 892, pero debido a los estrechos espacios del lugar los médicos no podían sacarla con la camilla para llevarla a un nosocomio.



Fue así que dieron intervención a los Bomberos Voluntarios de Solano. Mientras tanto, los profesionales de la salud al ver que no podían dilatar más el parto, asistieron a la mujer para que diera a luz a su hija dentro del hogar. La recién nacida junto a su madre fueron extraídas de la vivienda gracias a la ayuda bomberil y trasladada al Hospital materno infantil Oller de Solano, donde ambas quedaron en observación realizándose los estudios médicos de rigor.

Comparte esta noticia: