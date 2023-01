Buscan a una venezolana que lleva más de un mes desaparecida

María Lourdes Arévalo tiene 55 años y desapareció el 5 de diciembre en Quilmes, cuando se la vio por última vez. La mujer es delgada, de estatura 1.56, cabello corto negro, labios delgados y oscurecidos, posee algunos dientes rotos.

La señora, de nacionalidad venezolana, tiene radicado su domicilio en la calle Almirante Brown entre Gelly y Obes y Dorrego, y según sus allegados, el día de su desaparición mandó un mensaje de WhatsApp a su amiga y luego se desconectó. «Ella cuidaba esa casa y los perros de una señora, un día me llamó y me pidió si podía venir a mi casa a traerme algunas cosas y le dije que sí, pero después me llamó nuevamente y me dijo que mejor otro día porque se le complicó», señaló una de sus familiares a InfoQuilmes.

«Unos días después la llamé y ella contestó susurrando, me pareció raro pero podía haber sido cualquier cosa. Luego unos familiares de ella de Venezuela me dijeron si yo tenía alguna información porque hace mucho no sabían nada de ella», agregó. «También me dijeron que ella manifestó que la querían echar de ese hogar, que se sentía incómoda e insegura».

Familiares y allegados de María radicaron la denuncia esa semana pero hasta el momento no hubo ninguna novedad o avance en el caso. Quienes tengan información deben comunicarlo al 1135812194 o al 911.

Periodista – Te invito a seguirme en mis redes

Comparte esta noticia: