Buscan implementar un «Estacionamiento Medido Solidario» para los «Trapitos»

Frente a la polémica y los episodios de violencia de esta semana que involucraron a «trapitos» de Quilmes, desde la Subsecretaría de Economía Social, Popular y Solidaria de la Municipalidad de Quilmes indicaron que se encuentran impulsando la implementación de un «Sistema de Estacionamiento Medido Solidario» que incluya a los cuidacoches como trabajadores. «Se trata de una actividad reconocida como laboral por el ministerio de Trabajo de la Nación. Planteamos esto en el convencimiento de que el rol irrenunciable del Estado es ordenar la actividad y garantizar los derechos de todos» expresó el responsable del área, Ezequiel Aráuz Pérez.

A su vez, desde el MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos), marcharon en las últimas horas por el distrito pidiendo que dejen trabajar en paz a los cuidacoches. Denuncian que no se les permite lavar los autos que cuidan en la Plaza Conesa, cuando esa es la actividad que les permite subsistir día a día, y esperan una respuesta integral que les dé el derecho a seguir ejerciendo su trabajo. La movilización llegó luego de varias semanas en las que los quince trabajadores afectados no pudieron realizar su trabajo debido a las diferentes trabas impuestas por la policía del distrito que comenzaron con el secuestro de sus herramientas de trabajo y finalizaron, el día anterior a la marcha, con la detención de dos cuidacoches.

Referentes de la organización social que nuclea a estos trabajadores y a los de muchas otras actividades de la economía popular, afirmaron que el problema vino porque «en la plaza está permitido cuidar autos pero no lavarlos. Y el problema es que por cuidar los autos no se cobra algo fijo: quién quiere colabora y quién no quiere, no. Muchas veces esa colaboración no llega a los 300 pesos por día y la única manera de que un trabajador pueda llevar a su casa la plata necesaria es lavando esos mismos autos. Los cuidacoches, como muchas personas en nuestro país, son personas que viven al día y si no trabajan, no comen».

En ese sentido, también expresaron que «el municipio decidió que en esas cuadras no se pueden lavar autos. Nosotros respetamos el ordenamiento del espacio público pero nos preocupa que haya quince trabajadores que se queden sin ingresos y quince familias que se queden sin comida. La respuesta tiene que ser integral y apelamos a la sensibilidad de la intendenta Mayra Mendoza para que se encuentre una solución lo más pronto posible«. Desde la organización afirmaron también que los dos trabajadores detenidos ya fueron liberados pero sus causas siguen en curso y van a realizar la denuncia correspondiente porque uno de ellos está muy lastimado por los golpes que se le dieron.