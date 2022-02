Cambio de titulares en comisarías quilmeñas

Durante el fin de semana se produjeron cambios de titulares en tres comisarías del distrito, que abarcan Quilmes Oeste, Solano y Bernal Oeste. Algunos efectivos rotaron hacia otras seccionales.

Uno de los cambios fue en la Comisaría Quinta del barrio La Cañada de Quilmes Oeste, donde se retiró el Sub Comisario José Luis Villanueva, y en su lugar asumió el Sub Comisario Carlos Ayala, ex titular de la Séptima. En esa Dependencia de Bernal Oeste, tomó el mando el Sub Comisario Javier Horvatt.

En tanto, en la Comisaría Cuarta de San Francisco Solano, que estaba a cargo del Comisario Sergio Donadío, ahora asumirá el Sub Comisario Cristian Noguera, quien en un momento estuvo al mando de la Comisaría Quinta, aunque no durante el último tiempo.

