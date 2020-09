Cerró un reconocido bar del centro de Quilmes

View this post on Instagram

Y un día, sin saberlo, servimos la última pinta. Fueron 16 años con muchas historias y aprendizajes. Nos quedamos felices de haber sido pioneros en muchas cosas y fuente de inspiración para muchas otras. Queremos agradecer en primer lugar a nuestros clientes, que fueron aprendiendo con nosotros, que se encontraron con sus hijos en nuestro lugar y que nos ayudaron siempre a crecer. A nuestros empleados, porque hubiese sido imposible hacer todo esto sin ellos. Y a nuestros familiares y amigos, que hace 16 años apoyan lo que en el momento parecía una locura: un bar de cerveza artesanal. Lamentablemente no pudimos aguantar esta cuarentena y nos vimos en la obligación de bajar la persiana para siempre. Pero estamos tranquilos que cada pinta en este lugar tiene una historia y que siempre respetamos nuestros ideales para tener la mejor taberna cervecera! Arriba las pintas! Hasta Siempre. Salud! . #adios #salud #gracias #hastasiempre #seguimevoyataberna