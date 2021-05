Cesar Sosa: “Argentino de Quilmes va a enfrentar juicios millonarios gracias a la intervención»

Luego del escándalo por lo ocurrido durante el fin de semana, donde la intervención del Club Argentino de Quilmes le dio de comer pizza en el suelo al plantel profesional (que cayó derrotado frente a Deportivo Merlo y ubicó al club de la Barranca en el último lugar de la tabla de posiciones de la Primera B); el “mundo Mate” se conmocionó y estallaron las redes sociales con insultos y bronca.

A poco de una decisión judicial que definirá si continúa la intervención o se decreta la nulidad de lo actuado; el presidente de Argentino de Quilmes, Cesar Sosa dialogó con el medio QuilmesAhora; quien acusó a la intervención de “manifiesta parcialidad” y de ejercer un verdadero vaciamiento patrimonial de la institución

¿Cómo es que se llegó a esta instancia donde se dicta la intervención del club?

-“El 29 de diciembre del año pasado nos encontramos con una cautelar que presentó la lista opositora. Denunciaban que no se había convocado a elecciones –nuestro mandato vencía en diciembre- que no habíamos podido convocar no sólo por la pandemia, sino porque los libros contables y de actas los había llevado la justicia por la causa que involucró a Daniel Zisuela; y sin los libros no podes hacer la Memoria y Balance, que es un requisito fundamental para convocar a elecciones. De hecho notificamos a Personas Jurídicas y reclamamos todo el año la devolución de los libros. Ellos decían también que la última elección fue a mano alzada, una situación que el estatuto del club permite que se utilice. Es cierto que durante el 2020 el club estuvo cerrado….cerrado como estuvieron todos los clubes y otras cosas debido a la pandemia; pero así todo seguimos funcionando socialmente: Hicimos ollas populares, festejamos el Día del Niño, le prestamos las instalaciones a la Policía durante 6 meses en el micro estadio”

¿Quiénes son los que pidieron la intervención a la justicia?

-“Son los miembros de la lista Celeste y Blanca, que esta encabezada por un tal Leandro Romero, que es el hijo de la ex jueza María Luisa Dugo que presidía la Asociación de Magistrados de Quilmes. Pero no sólo ellos son los denunciantes, sino que después la interventora los nombra como colaboradores de la intervención”

¿Pero eso es ser juez y parte?

-“Y si. Yo asumo en 2019 cuando pasa lo de Zisuela. Me viene la intervención y digo: Bárbaro, y nos pusimos a disposición desde el primer días, porque nunca escondimos nada….ni el CPU, ni las claves. Nada. Pusimos a las dos administrativas, a la que manejaba el fútbol la echaron, a la otra que tiene más de 20 años de trabajo no le dejan tocar un papel.

La verdad que si hubiese sido una intervención que venía a ordenar el club, a ordenar los ingresos y los egresos y convocar a elecciones: Bienvenidos. Pero eso no ocurrió, porque la interventora con los dos colaboradores que son de la oposición, designaron a toda la gente de la lista Celeste y Blanca”.

¿Ustedes….la comisión directiva. Tienen diálogo con la interventora….los ha convocado a dialogar?

-“Al principio había un dialogo, porque el que estaba suspendido era yo como presidente, pero el resto de la comisión seguía. Un día se presenta la interventora y los colaboradores de la lista Celeste y Blanca en AFA para pedir la plata del fútbol. En AFA le dicen que la comisión no esta desplazada y que ella tenía que articular con la comisión, y que si eso no pasaba; iban a depositar el cheque en la cuenta judicial. ¿Qué hicieron? Al otro día suspendieron a toda la comisión para poder manejar la plata”.

Sospechosa determinación de la interventora

Una de las cosas que resulta inexplicable de la intervención es la decisión de dejar libre a muchos jugadores que podrían haber sido transferido con el consiguiente beneficio para el club. ¿Esto es así?

-“Acá hay una contradicción muy grande. Hay un jugador, Tella; que se lo habíamos prestado a Mitre de Santiago y ellos se lo prestan a un club de Chile; que tenía contrato con Argentino de Quilmes hasta el 30 de junio de 2021, con una opción de compra de 300 mil dólares; y de un día para el otro nos enteramos que la gente de la lista Celeste y Blanca en complicidad con la interventora; dejaron libre a este jugador que es goleador en Chile y que en junio podría haber representado ingresos importantes para el club. Era esperar un par de meses. Lo que no se entiende es porqué la interventora toma una decisión que va en contra del patrimonio del club. Pero no se conformaron con Tella….hicieron lo mismo con Enzo Zarate, con Sandoval y con Monserrat; que también lo dejaron libre por escribanía.

Dan risa….nos acusaban de tener el personal en negro, pero siguen estando de la misma forma, y ahora les exigen que se anoten como Monotributistas, que es un problema a futuro porque esa persona te va a hacer un juicio laboral también. Dijeron que venían a ordenar la institución….bueno…que pongan el personal en blanco con todos los aportes, que es lo que nos reclamaban a nosotros. Los jugadores siguen con un contrato de trayectoria –que es en negro- al igual que el cuerpo técnico. Suspendieron al utilero por robo, lo suspendieron y lo mandaron a cortar el pasto. El tema es que todo esto son futuros juicios que no va a afrontar la interventora….los va a afrontar el club”

Cuando esta gente asumió la intervención habló de delitos penales, de defraudación y cosas por el estilo ¿Le han hecho a ustedes alguna denuncia penal?

-“Que yo sepa no. Me han comentado que hay una presentación ante el juez porque el secretario y yo cobrábamos los cheques de AFA correspondientes a diciembre y él de enero y febrero; cosa que es cierto, porque el club tiene embargadas las cuentas desde el 2013; pero nosotros hemos rendido el dinero al club y están todos los comprobantes de AFA, que coincide con lo que entregamos a la propia interventora que los firmo. Del mismo modo le hemos presentado al juez, a la AFA y a la interventora un bibliorato con todos los comprobantes de ingresos y egresos de cada peso que cobramos o que gastamos”.

Ustedes apelaron la intervención y ahora debe decidir la Cámara ¿Qué novedades tienen de esto?

-“Ya apelamos y estamos esperando una resolución de la cámara que esperamos nos de la razón y diga que todo esto queda nulo, con lo cual volvería la comisión a sus funciones e inmediatamente llamaríamos a elecciones para que el socio elija la conducción de los próximos 4 años “

Hay algunas denuncia que acusan a la intervención esta perseguir a los socios y/o dirigentes cercanos a ustedes ¿Es verdad esto?

-“Están haciendo cosas que no se entienden. Abren un reempadronamiento obligatorio en plena pandemia. Comunican tarde el edicto y a los 15 días en horarios reducidos y desconocidos, empiezan a reempadronar en dos días por semana y los sábados al mediodía; pero por tres horas. Reitero….en plena pandemia, donde la gente no puede viajar, o trabaja en esos horarios. Dieron de baja a mucha gente…al tesorero y al intendente del club que estaban de vacaciones….gente con más de 15 años de socios, que cuando fueron a reempadronarse no los dejaron y tomaron la resolución de dar de baja a todos los que no concurrieron, violando claramente el estatuto donde se indica que para eso debe tener una deuda de por lo menos tres meses y se le debe notificar previamente para que se ponga al día en el término de 30 días”

