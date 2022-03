Chocaron a un móvil de Patrulla Urbana en Quilmes Centro

Un fuerte accidente de tránsito se produjo este sábado pasadas las 18:30 horas cuando un auto embistió a un móvil de Patrulla Urbana municipal en la esquina de Moreno y Ortíz de Ocampo de Quilmes Centro. Según explicaron algunos testigos y por cómo quedaron los autos tras el accidente, el vehículo particular (un Audi A3) circulaba por la calle Moreno cuando golpeó de lleno al patrullero que venía por Ortíz de Ocampo.

A raíz del violento impacto, el agente policial resultó herido con politraumatismos varios y fue trasladado por el SAME a la Clínica del Niño y la Familia de San Francisco Solano con politraumatismos mientras que el conductor del vehículo no requirió de asistencia médica. En tanto, personal de tránsito del Municipio realizó control de alcoholemia que arrojó resultados negativos e infraccionaron al automovilista por no portar la licencia de conducir. Trabajaron en el lugar además Bomberos Voluntarios de Quilmes y Patrulla Urbana.