Chocaron dos autos en Quilmes Oeste y uno acabó incrustado en una casa

En horas del mediodía de este jueves chocaron dos autos en el cruce de las calles 1° de Mayo y Lisandro de la Torre, en Quilmes Oeste. Ambos rodados terminaron subidos en la vereda y uno de ellos impactó con el frente de una vivienda ubicada en dicha esquina.

Afortunadamente, al momento de la colisión no pasaban transeúntes, ya que en caso de ser embestidos por alguno de los rodados hubiera sido una tragedia. En tanto, tras el alerta al 911 se desplegó en la zona un operativo de emergencia con móviles de la Policía Bonaerense y una ambulancia del SAME. Los médicos atendieron a las víctimas en el lugar y no se habrían requerido hospitalizaciones.