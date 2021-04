Chocó con su moto y se encuentra grave: Piden cadena de oración para que se recupere

Un fuerte accidente de tránsito se produjo ayer por la tarde noche en el cruce de las calles Elustondo y Uruguay de Quilmes Oeste. Por motivos que se investigan, colisionaron un autómovil y una moto. Producto del tremendo impacto, el conductor de la moto debió ser hospitalizado de gravedad y sus seres queridos piden una cadena de oración para que se recupere. «Les pido por favor todo aquel queda poner a mi amigo en oración está muy grave»

Según relataron amigos del joven que se encuentra peleando por su vida, luego del accidente fue trasladado rápidamente al Hospital Iriarte de Quilmes, pero debido a la gravedad de su cuadro debían trasladarlo a otro nosocomio para realizarle una cirugía en la cabeza.

Una de las complicaciones que tuvieron fue que en la Comisaría no les quisieron tomar la denuncia, la cuál le solicitaban desde el sanatorio adonde iban a trasladarlo. Finalmente, a las 2 de la madrugada, lograron conseguir el traslado al Sanatorio Finochietto de Capital Federal. «Los involucrados fueron llevados a declarar. Necesitamos que se salve y luego irá a denunciar a quien corresponda. Ahora Nicolás está en manos de Dios y su neurocirujano» relató a InfoQuilmes una de las amigas de Nicolás, que pidió visibilizar el mal manejo de las emergencias en la ciudad: «Estando a 5 cuadras del Hospital del Cruce lo llevaron al Iriarte, donde estuvo 7 horas con un respirador en la guardia esperando el traslado, que al final tuvo que hacerlo el SAME. En ese lapso tuvo 2 paros y convulsiones»

«La atención del hospital logró mantenerlo con vida pero la burocracia no ayuda en nada sino que pone en peligro la vida del paciente aún más. No hay coordinación, sólo los padres se ocuparon de buscar alternativas. Los profesionales no pueden hacer mucho cuando el sistema no funciona» sentenció indignada