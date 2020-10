Chofer de la línea 148 se encadenó en la empresa de Quilmes Oeste

Un conductor de colectivos que fue despedido de la empresa Nuevo Halcón se encuentra realizando un reclamo desde el mediodía de este miércoles en la sede de Quilmes oeste.

El chofer decidió encadenarse a un poste de luz de la empresa ubicada en la Avenida 12 de Octubre al 3610 para manifestar su enojo ante la decisión de las autoridades, de apartarlo de su cargo.

Desde la empresa señalaron que el empleado fue desafectado de sus labores el sábado 27 de septiembre debido a un confuso episodio donde lo habrían descubierto cometiendo un hecho delictivo antes de salir a realizar su recorrido en uno de los coches que tenía a su cargo, episodio que quedó registrado en una filmación de celular.

En diálogo exclusivo con InfoQuilmes, Marcelo Gómez, el chofer encadenado, detalló la situación y aseguró que es víctima de una acusación falsa por parte de la empresa.

Consultado acerca de los videos que dice tener la empresa, y sobre una posible denuncia penal en su contra, Marcelo aseguró: «Ellos dicen que tienen más videos, que los muestren, muestren las imágenes en donde yo estoy haciendo algo, prueben lo que dicen».

«Denuncia penal no creo que haya porque con ese video no pueden hacer nada, además deberían notificarme si me hacen la denuncia, y a mi nadie me notificó nada» concluyó Gómez.

El chofer afirmó que seguirá encadenado en la empresa hasta que alguien le brinde una solución.