Choque fatal entre camión y auto en Quilmes Oeste

Un fatal accidente de tránsito ocurrió durante las primeras horas del domingo cuando un camión y un automóvil que circulaban a gran velocidad colisionaron entre sí. Tres de los cuatro ocupantes del rodado de menor porte se dieron a la fuga tras el choque, mientras que el otro falleció minutos después en el Hospital Iriarte.

El hecho ocurrió minutos después de las 7 de la mañana del domingo en el cruce de la avenida Triunvirato y Ricardo Rojas, en el barrio Los Fresnos de Quilmes Oeste, cuando por motivos que aún se investigan chocaron ambos vehículos. A raíz del violento impacto, el automóvil terminó dado vuelta sobre el asfalto y tres de sus cuatro ocupante huyeron rápidamente de la escena antes de la llegada de los efectivos policiales y servicios médicos, en tanto que un hombre quedó atrapado debajo del rodado y debió ser rescatado por los Bomberos Voluntarios de Quilmes.

Finalmente la víctima (de aproximadamente 35 años) terminó siendo trasladada por una ambulancia del SAME al Hospital Iriarte de Quilmes donde falleció minutos después, informaron fuentes oficiales. Respecto a la situación del camión, trascendió que el mismo no contaba con seguro y agentes de tránsito le realizaron un control de alcoholemia al conductor, aunque no se informaron los resultados.