Comenzó el ciclo de Walter Coyette como DT de QAC

El entrenador Walter Coyette es el nuevo director técnico de Quilmes, equipo que se desempeña en el certamen de Primera Nacional, en reemplazo de Leandro Benítez, según lo anunció oficialmente en redes sociales el club decano del fútbol argentino

«Coyette es el nuevo entrenador cervecero. Lo acompañarán Gastón Zilberberg como Ayudante de Campo, Manuel Sánchez y Lucas Díaz como Preparadores Físicos y Nahuel Vega como Entrenador de Arqueros. Les deseamos el mayor de los éxitos muchachos», señaló la cuenta oficial de Quilmes en Twitter. El nuevo entrenador reemplaza a Luis «Chino» Benítez, quien abandonó el cargo con un 43 por ciento de eficacia, 20mo. con 17 puntos, fuera de zona de reducido por el segundo ascenso y tres derrotas consecutivas.

Este será el tercer club a cargo de Coyette en la temporada luego de estar a cargo de Alvarado de Mar del Plata y Deportivo Morón en donde solo dirigió cinco partidos y debió irse cuando tomó la decisión de no contar con el histórico goleador Damián Akerman y la directiva del «Gallito» decidió que eso no era conveniente. Coyette, campeón mundial Sub-20 en Qatar 1995, debutará en la 19na. fecha el sábado próximo como local jugando ante Chaco For Ever.

Durante la mañana de este martes, el flamante DT dirigió la primera práctica donde dialogó con el plantel y comandó el entrenamiento bajo una intensa niebla. Tras ser presentado ante los jugadores, el entrenador habló con sus dirigidos y dio lugar al comienzo de las tareas en el campo auxiliar del Estadio Centenario «Ciudad de Quilmes», donde efectuaron secuencias de pases, posesiones y reducidos.

Walter Coyette dirigió su primera práctica en el campo auxiliar del Estadio Centenario