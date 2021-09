Comerciantes quilmeños criticaron al gobierno por “alejarse de la gente”

En un duro informe difundido por la señal de noticias TN, comerciantes de Quilmes centro dieron cuenta de la difícil situación económica que atraviesan. En tal sentido, criticaron al gobierno por la “falta de ayuda” al sector y la inseguridad que golpea la zona, explicando de alguna manera el resultado que tuvieron las PASO.

Entre negocios vacíos y persianas bajas, los comerciantes dieron cuenta de cómo luchan para sobrevivir día a día. “Las cosas siguen mal, recuperarse es difícil después de semejante año. Estamos abiertos y eso es importante, poder mantenernos es un montón”, contó Gisela, que tiene un local de ropa desde hace más de 30 años en el centro de Quilmes.

“El 2019 no venía bien, nos agarró la pandemia y fue peor”, explicó. Según dijo, “la calle Rivadavia, que es la principal, estaba bastante fea. Hay negocios de muchos años que han cerrado”, indicó en relación a las dificultades nacidas de la pandemia de coronavirus. En este sentido se quejó de que “no hay nada de ayuda”, remarcando que pese a las bajas ventas “los impuestos los tenés que pagar igual”.

Sobre el resultado de las elecciones del domingo, consideró que “los políticos están alejados de la gente, no creo que nos ayuden. Espero que cambien, que lo que pasó el domingo les haga cambiar su forma de actuar”, afirmó.

Según explicó, el cierre total solo lo pudo pasar con ayuda de la familia “porque no entraba ni un peso”. Sobre el aislamiento social preventivo y obligatorio, entendió que “estuvo mal manejado el tema del cierre total, capaz ni ellos sabían cómo hacer. Pero fue bastante grave, todavía estoy pagando cosas del año pasado”.

“Está muy difícil lo que es comercio. Son muchos impuestos. Hay muchas cosas para pagar y la gente no tiene plata, se nota que no tiene plata. Es una cadena, si la gente no tiene planta vos no vendés”, explicó con sencillez. “Yo sigo por mis hijos y a ellos les digo que estudien y que si pueden, que se vayan a vivir a algún lugar más tranquilo, no sólo por lo económico sino también por la inseguridad”, admitió.

A pocos metros, en otro local, otro rubro, pero las mismas dificultades. En una maderera artística, Guillermo opinó que “la situación está mal, se ve en la calle” y las ventas no repuntan. “Salimos a los ponchazos. Si no, nos tenemos que ir. Es muy difícil mantener un negocio así en pleno centro. Hay mucho gasto fijo y nos seguimos endeudando”.

Según dijo, el futuro de su negocio es una incógnita por el alto precio de los alquileres. “El que renueva hoy por hoy le quieren aumentar un 60%”, dijo. A Guillermo le tocará hacerlo en diciembre, pero “si seguimos así es imposible renovar”, sostuvo.

Sobre de su rubro, dijo que “en la cuarentena mal que mal la gente pintaba. Hay gente que la pasó peor. Venimos zafando. Mañana veremos. Todos los días es una nueva guerra. Es eso y esperar a que no te roben”.