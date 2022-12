Compras Navideñas: Gran participación vecinal en «La Noche de Ezpeleta»

El Municipio de Quilmes informa que este lunes 19 se realizó “La Noche de Ezpeleta”, lo que marcó el inicio de las jornadas organizadas para esta semana en el horario de 19 a 23, en los principales centros comerciales del distrito para que los vecinos y vecinas puedan realizar sus compras para Navidad y Año Nuevo con importantes descuentos y rebajas.

La iniciativa de ayer en Ezpeleta se desarrolló en la Avenida Centenario entre Sobral y Caracas y la calle Chile entre las avenidas San Martín y Centenario. Hubo, además, sorteos, espectáculos en vivo y foodtrucks con una variada oferta gastronómica para toda la familia.

En este marco, la vecina Graciela González, dijo: “Me parece genial esto y las ofertas que hay para comprar regalos para la Navidad. Y también que haya baile y se pueda participar con la familia. Yo veo que Ezpeleta avanza, asfaltaron mucho, cosa que con otros intendentes no se pudo hacer. Mayra Mendoza está presente”. A su vez, el vecino Roque Rago expresó: “Es espectacular, vengo todos los años, me gusta como está quedando Ezpeleta. Hoy me enteré que hay shows musicales, y son chicos de la zona que me encanta como tocan. Hace 34 años que vivo en Ezpeleta y hoy tenemos una excelente Intendenta».

En tanto, Enrique Verde del comercio de venta de indumentaria Zona X señaló: “Estábamos esperando esto con ansias porque recién ahora empezamos a repuntar las ventas. Hay bastante movimiento, mucha gente, mucha expectativa, la gente está contenta y comprando. Con mucho sacrificio nos estamos encaminando luego de la pandemia. Desde el Municipio nos ayudaron con las redes sociales”. Y Pablo Salerno de la ferretería La Nueva indicó: “Esto se viene haciendo hace 3 años y viene teniendo un muy buen resultado porque hicimos amistad también entre los comerciantes y un compañerismo en brindarnos para la gente. Es una noche de fiesta, nos reconforta, también el municipio nos ayuda y nos brinda muchas cosas”.

A su vez, hoy martes 20 de 19 a 23, será el turno de “La Noche de Solano”, que se llevará a cabo en la Avenida 844 entre las calles 893 y Donato Álvarez.

Además de esta noche, el cronograma de días y lugares con promociones (siempre de 19 a 23) se completa con:

– Miércoles 21/12: “La Noche de Quilmes”, en el perímetro de las calles Humberto Primo, Hipólito Yrigoyen, Alsina y Paz.

– Jueves 22/12: “La Noche de Locos en Bernal”, en la calle 9 de Julio entre Lavalle y avenida San Martín, y en Belgrano entre Castro Barros y 25 de Mayo.

Con esta iniciativa, la idea es que las y los quilmeños puedan adquirir productos de rubros como indumentaria, juguetería, calzado, perfumería, telefonía y electrónica a precios súper promocionales en los principales centros comerciales de la ciudad.

Esta acción es llevada adelante por la Municipalidad de Quilmes en conjunto con las Cámaras de Comerciantes de los principales centros comerciales del distrito y tiene como objetivo continuar con el avance de la recuperación económica del sector, apoyar la actividad comercial y potenciar el consumo y las ventas.

Todas las promociones y beneficios de las diferentes noches de compras sumarán más chances para aquellos vecinos y vecinas que presenten la tarjeta de beneficios Somos Quilmes. La misma puede obtenerse de manera digital ingresando a la web del Municipio: http://quilmes.gov.ar/BeneficiosQuilmes. Y también en stand que estarán puestos en las respectivas jornadas.

Participaron de la actividad las secretarias de Hacienda, Eva Stoltzing, y de la Agencia de Fiscalización y Control Comunal (AFyCC), Alejandra Cordeiro; la subsecretaria de Seguridad Ciudadana, Sol Barrabino; el subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo Local, Ariel Domínguez, y el director general de Administración de Personal, Emiliano Tondino.

