Comunicación de la Diócesis de Quilmes en relación a la peregrinación a Luján

A través de un comunicado en redes sociales, la Diócesis de Quilmes informó a sus fieles que este año no convocarán a participar en la Peregrinación a Luján de forma presencial, a realizarse los días 2 y 3 de octubre.

EL COMUNICADO

A las comunidades de la diócesis de Quilmes:

Hemos recibido la comunicación oficial de los organizadores de la 47a Peregrinación Juvenil a pie a Luján, el próximo 2 y 3 de octubre, que dice que «a la fecha no hay disposición que impida que se camine al Santuario de María y se sabe que muchos querrán peregrinar de modo presencial».

Pero, al mismo tiempo, nos presentan una serie de recomendaciones para cumplir con el protocolo que evite el contagio del COVID-19. Debido a que los agentes de salud están abocados a la atención de las personas enfermas por esta pandemia, y a que las fuerzas de seguridad están llevando adelante tareas con relación a la misma, no se contará con los equipos de salud y de seguridad necesarios para el camino. Tampoco habrá baños químicos ni micros suficientes para garantizar el distanciamiento social. Desde la Basílica de Luján ya han informado que no se abrirán las puertas del templo. Habrá una imagen de la Virgen afuera y las misas se celebrarán en la plaza.

Debido a que todavía no se ha terminado con el plan de vacunación, a que hay cepas nuevas dando vueltas que no se conocen en profundidad, y a que no vemos como cumplir con los requerimientos mínimos del protocolo en una manifestación masiva como es esta peregrinación, no nos parece prudente alentar desde las comunidades de la diócesis la participación y, menos aún, organizar desde nuestras parroquias micros de apoyo.

Así como hemos decidido celebrar de manera virtual la peregrinación diocesana en colectivo a Luján, que este año será el 19 de septiembre, animamos a participar también virtualmente de la peregrinación a pie. Podrán encontrar el link de la transmisión en la página oficial de la peregrinación: http://peregrinacionlujan.org.ar/, o en las redes sociales del obispado.

«Madre del Pueblo, te pedimos por la salud y el trabajo», es el lema de este año. A la Virgen le rogamos, asumiendo nuestra responsabilidad de cuidar la vida y la salud de nuestros hermanos y hermanas, con la esperanza de que podamos el próximo año hacernos presentes físicamente en la casa de nuestra Madre de Luján.