Con el cierre musical de «Los Del Fuego» se desarrolló una nueva edición del festival «Somos Quilmes»

El Municipio de Quilmes realizó este sábado una nueva edición del festival “Somos Quilmes”, en el Museo del Transporte, ubicado en la avenida Laprida al 2200, de Quilmes Oeste, en un evento que fue organizado junto con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Andrés Larroque, a través del programa Organizar Comunidad, coordinado por la Subsecretaría de Organización Comunitaria bonaerense.

En esta ocasión, se presentaron las bandas locales GPS, No Somos Nada y La Chupandinga, y el cierre estelar estuvo a cargo de Los del Fuego. Con todos ellos, los quilmeños y quilmeñas disfrutaron junto a sus familias en un espacio al aire libre que estuvo ambientado para la ocasión, donde se tomaron los recaudos correspondientes para garantizar las medidas de seguridad y limpieza.



Al respecto, Nicolás Mellino, secretario de Culturas y Deportes local, señaló: “Aquí en el Museo del Transporte, volvimos a tener un festival ‘Somos Quilmes’, en conjunto con la provincia de Buenos Aires, en la organización. Pudimos disfrutar de las bandas locales y el cierre de Los del Fuego. También, en el contexto del evento hubo una posta Progresar, una de vacunación, foodtrucks, para que las vecinas y los vecinos de Quilmes disfruten una hermosa jornada más de estos festivales del Municipio”.



Además, la posta de vacunación itinerante contra el COVID-19, contó con personal de salud capacitado, con la finalidad de que quienes asistieron y no tengan el esquema de vacunación completo, puedan hacerlo. Al respecto, el secretario de Salud, Jonathan Konfino, comentó: “esto es parte de la estrategia que estamos implementando con el Vacunate PBA en Quilmes, de no solamente esperar a las personas en los centros de vacunación, que tenemos ocho en el distrito, si no que además los vamos a buscar a todos los eventos que podemos, como eventos culturales, sociales o deportivos y este es uno de ellos”.

El lunes 31 finaliza la inscripción al programa Progresar



Por otra parte, se instaló un stand del programa PROGRESAR, destinado a las y los jóvenes entre 16 y 17 años, cuyo periodo inscripción finaliza mañana, lunes 31 de enero. Esta es una política diseñada para acompañar las trayectorias educativas de las y los jóvenes que hayan visto interrumpida su educación o se hayan desvinculado del sistema educativo.

En esta línea, el secretario de Educación, Joaquín Desmery, resaltó: “fomentamos la inscripción, en todas las postas que llevó a cabo el Municipio en esta modalidad, llevando así más de 1.500 jóvenes inscriptos”. Noelia, una de las jóvenes que asistió para inscribirse, comentó: “Me trataron muy bien y fue muy rápido. Recomiendo que vengan a anotarse”.



Pueden inscribirse quienes estén matriculados en una escuela pública de gestión estatal y quienes manifiesten el compromiso de volver a la escuela. Deben ser argentinos nativos, naturalizados o extranjeros con 2 (dos) años o más de residencia legal en el país. Asimismo, el ingreso del grupo familiar al que pertenece el estudiante no debe superar tres veces al Salario Mínimo Vital y Móvil vigente en Argentina, sin excepción.



El monto de la beca es de 4.677 pesos más otros 1.000 en concepto de plus por conectividad por mes. De ese total, en principio, se recibe el 80%. Si al terminar el ciclo lectivo el estudiante becado cumplió con los requisitos académicos correspondientes, se entregará el 20% restante de manera retroactiva