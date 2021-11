Concejales opositores pedirán informes sobre la colocación del busto de Néstor Kirchner en la Municipalidad

A modo de homenaje por el 11° aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner, la intendenta Mayra Mendoza (rodeada de un séquito de funcionarios y militantes) descubrió un busto del ex presidente (2003-2007) en el hall del palacio municipal, despertando la polémica tanto en redes sociales como en el microclima político quilmeño, ya que el tema no fue tratado en el Honorable Concejo Deliberante. «Pensamos que tener recibiendo a quienes ingresan a este edificio central de la Municipalidad de Quilmes a Néstor Kirchner, era una manera de recordar todos los días, y cada vez que entremos a trabajar, qué es lo que tenemos que homenajear, cada minuto, cada hora de nuestro día, con la responsabilidad de estar trabajando por nuestro pueblo, por nuestra gente» enfatizó la jefa comunal en el momento de la inauguración.

Consultada por InfoQuilmes, la edil de «Juntos» Daniela Conversano indicó: «Hay un bache legal interpretativo en la legislación. El asunto no pasó por el concejo pero es una práctica de este Gobierno que no pase nada por el HCD: No sabemos si se compró con fondos públicos, cuánto se gastó o si fue una donación» sentenció Conversano que adelantó que desde el bloque pedirán toda la información. «Es mas bien una cuestión de prioridades. En un distrito donde hay un 40% de población sin vacunar ponen energía, dinero, tiempo, esfuerzo y personal en colocar un busto. Se trata del avasallamiento de hacerse propio el Estado… Esa mezcla que hacen todo el tiempo de que ellos son el Estado y todo lo que hay les pertenece. Vamos a hacer un planteo en la próxima sesión pero seguramente no lo acompañen como hicieron la última vez».

«Que yo sepa no hay ningún otro busto en la Municipalidad. En su momento hubo uno de Yrigoyen en la biblioteca pero hace tiempo se sacó y no se volvió a poner. Cuando se conmemoró un aniversario de la asunción de Alfonsin presenté un proyecto para ponerle el nombre al reciento y nunca lo quisieron tratar. Ellos se opusieron» expresó la edil, y agregó «Hay que marcar la agenda y dar la discusión como oposición. Con la composición del próximo concejo creo que las fuerzas van a cambiar y habrá que rediscutir la conviviencia. Creo que la oposición tendrá la posibilidad de manejar el concejo. Dependerá mucho de la actitud del oficialismo» concluyó la concejal de origen radical brindando su opinión sobre lo que sucederá en el recinto luego de las próximas elecciones legislativas del 14 de noviembre