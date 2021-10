Conmoción en Quilmes Oeste: Adolescente se quitó la vida

Un adolescente de 14 años fue encontrado sin vida luego de haberse ahorcado dentro de su vivienda ubicada en la calle 811 y 888, a metros del arroyo «San Francisco» en el límite entre los barrios «La Paz» y «La Matera» de Quilmes Oeste. El hecho generó gran conmoción en la zona, quienes se encontraron sorprendidos por la situación que ocurrió durante la mañana de este miércoles.

El cuerpo fue encontrado por una vecina (según indicaron, su madre había viajado en las primeras horas del día a otra localidad) que dio aviso rápidamente al servicio de emergencias. Al llegar una ambulancia del SAME, constataron que el joven ya no tenía signos vitales y no lograron reanimarlo

Línea gratuita de prevención del suicidio: 135

El Centro de Asistencia al Suicida (CAS) es una organización no gubernamental pionera en la Argentina, que trabaja con voluntarios en la atención de la línea de prevención 135 desde 1967, para asistir de forma personal, confidencial y anónima a personas de todo el país que buscan ayuda.