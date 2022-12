Covid-19: Por el aumento de contagios reabren vacunatorios en Quilmes

Ante la suba de casos de las últimas semanas, en el distrito de Quilmes cerraron el vacunatorio del Centro de Emergencias, pero abrieron otros. La lista completa con días y horarios.

El domingo pasado, el Ministerio de Salud de la Nación informó que en la última semana hubo 3.323 positivos, es decir, por encima del 120% respecto a semanas anteriores. Se teme una suba progresiva para las fiestas.

«Vamos a tener algunos picos estacionales e incluso fuera de estación. El virus no se puede eliminar: si nos infecta, no nos da inmunidad de por vida y la vacuna no previene el 100% de los casos y tampoco da inmunidad de por vida», destacó Carla Vizzotti.

POSTAS DE VACUNACIÓN EN QUILMES

– Hospital Oller (Calle 844 Y 893, San Francisco Solano)

– Instituto Ramón Carrillo -Dispensario- (M.T de Alvear e Islas Malvinas, Quilmes Oeste)

– Centro de Salud Julio Méndez (9 de Julio N° 264, Bernal)

De lunes a viernes de 8 a 17 hs.

Cabe destacar, que las postas reabiertas no sólo suministrarán la vacuna contra el coronavirus, sino también todas las del calendario nacional obligatorio.



Periodista – Te invito a seguirme en mis redes