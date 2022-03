Cuándo cobro ANSES: jubilados, pensionados, y asignaciones, calendario de pagos de marzo

Comienza este jueves 3 el cronograma de pagos de marzo 2022 con jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), por Embarazo (AUE), Programa Alimentar y Progresar. Detalle de los pagos del día y del mes.

Este jueves 3 de marzo de 2022 la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el organismo que encabeza Fernanda Raverta, comienza con el calendario de pago a beneficiarios de las jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), por Embarazo (AUE), Programa Alimentar y Progresar.

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS (PNC)

Los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) son los primeros en cobrar. Los beneficiarios con el documento finalizado en 2 y 3 se les acredita el dinero en su cuenta bancaria el día 3 de marzo.

ASIGNACIONES FAMILIARES DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

Desde el 7 de febrero y hasta el 10 de marzo, se pagan las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC) para todas las terminaciones de documento.

CRONOGRAMA COMPLETO DE PAGO DEL MES DE MARZO

ANSES: JUBILADOS

CUÁNTO COBRAN JUBILADOS ANSES EN MARZO 2022

El nuevo haber mínimo de jubilados ANSES será de $ 32.630,40 mientras que el monto máximo ascenderá a $ 219.571,69.

JUBILADOS ANSES, ¿CUÁNDO COBRO EN MARZO 2022?

ANSES pagará desde el próximo miércoles 9 de marzo y según la terminación del DNI, los haberes de jubilados y pensionados inferiores a $ 36.676.

DNI terminados en 0: miércoles 9 de marzo

DNI terminados en 1: jueves 10 de marzo

DNI terminados en 2: viernes 11 de marzo

DNI terminados en 3: lunes 14 de marzo

DNI terminados en 4: martes 15 de marzo

DNI terminados en 5: miércoles 16 de marzo

DNI terminados en 6: jueves 17 de marzo

DNI terminados en 7: viernes 18 de marzo

DNI terminados en 8: lunes 21 de marzo

DNI terminados en 9: martes 22 de marzo

ANSES pagará los haberes de jubilados y pensionados con ingresos superiores a $ 36.676,01, desde el miércoles 23 de marzo, según la terminación del DNI.

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 23 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: viernes 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: lunes 28 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: martes 29 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 30 de marzo

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS ANSES: CALENDARIO DE PAGO

ANSES activará el próximo miércoles 2 de marzo el nuevo cronograma de pago para las y los titulares de las Pensiones no Contributivas (PnC), según la terminación del DNI.

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 2 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: jueves 3 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: viernes 4 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: lunes 7 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: martes 8 de marzo

¿CUÁLES SON LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE ANSES?

ANSES cuenta con cuatro categorías de Pensiones no Contributivas:

Pensión no Contributiva por Invalidez: Es una pensión no contributiva para personas que acrediten una disminución del 76% o más en su capacidad laboral. Su pago mensual equivale al 70% de la jubilación mínima;

Es una pensión no contributiva para personas que acrediten una disminución del 76% o más en su capacidad laboral. Su pago mensual equivale al 70% de la jubilación mínima; Pensión no Contributiva para Madre de 7 hijos: Para mujeres que tengan o hayan tenido siete hijos o más, de cualquier edad y estado civil. Su pago mensual equivale al valor total de una jubilación mínima;

Para mujeres que tengan o hayan tenido siete hijos o más, de cualquier edad y estado civil. Su pago mensual equivale al valor total de una jubilación mínima; Pensión no Contributiva por Vejez: Para personas de 70 años o más, sin cobertura previsional o no contributiva. Su pago mensual equivale al 70% de la jubilación mínima;

Para personas de 70 años o más, sin cobertura previsional o no contributiva. Su pago mensual equivale al 70% de la jubilación mínima; Pensión Universal para el Adulto Mayor PUAM: Es un ingreso mensual para beneficiarios sin necesidad de aportes, además de cobertura medica de PAMI y Asignaciones Familiares (asignaciones por cónyuge, por hijo, por hijo con discapacidad y por ayuda escolar anual). Equivale al 80% de una jubilación mínima.

PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA ANSES: ¿CUÁNTO COBRO EN MARZO 2022 CON AUMENTO?

Con el aumento del 12,28% de ANSES, los montos a cobrar en marzo 2022 de las Pensiones no Contributivas (PnC) ascenderán a: Pensión no Contributiva por Invalidez: $ 22.841,28 Pensión no Contributiva para Madres de siete hijos o más: $ 32.630,40 Pensión no Contributiva por Vejez: $ 22.841,28 Pensión Universal para el Adulto Mayor: $ 26.104,32

AUH ANSES: CALENDARIO DE COBRO DE MARZO 2022

ANSES pagará desde el próximo miércoles 9 de marzo y según la terminación del DNI, los nuevos montos con aumento del 12,28% para las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

DNI terminados en 0: miércoles 9 de marzo

DNI terminados en 1: jueves 10 de marzo

DNI terminados en 2: viernes 11 de marzo

DNI terminados en 3: lunes 14 de marzo

DNI terminados en 4: martes 15 de marzo

DNI terminados en 5: miércoles 16 de marzo

DNI terminados en 6: jueves 17 de marzo

DNI terminados en 7: viernes 18 de marzo

DNI terminados en 8: lunes 21 de marzo

DNI terminados en 9: martes 22 de marzo

AUH ANSES: ¿CUÁNTO COBRO EN MARZO 2022?



Las beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) ANSES cobrarán en marzo $ 6374,14. Además se agregará la recarga de saldo de la Tarjeta Alimentar (ahora Programa Alimentar) de hasta $ 12.000 y la liquidación automática de la Ayuda Escolar Anual de $ 5342.

SUAF ANSES: CUÁNDO COBRO EN MARZO 2022

ANSES pagará desde el próximo miércoles 9 de marzo y según la terminación del DNI, el nuevo haber con aumento correspondiente a la Asignación Familiar por Hijo (AFH).

DNI terminados en 0: miércoles 9 de marzo

DNI terminados en 1: jueves 10 de marzo

DNI terminados en 2: viernes 11 de marzo

DNI terminados en 3: lunes 14 de marzo

DNI terminados en 4: martes 15 de marzo

DNI terminados en 5: miércoles 16 de marzo

DNI terminados en 6: jueves 17 de marzo

DNI terminados en 7: viernes 18 de marzo

DNI terminados en 8: lunes 21 de marzo

DNI terminados en 9: martes 22 de marzo

COMPLEMENTO SUAF ANSES: CON NUEVO TOPE, ¿CUÁNTO COBRO EN MARZO 2022?

El monto del Complemento del Salario Familiar para SUAF ANSES está determinado por el nivel de ingresos mensuales y el monto de la Asignación Familiar por Hijo, según la categoría. Con la suba del 12,28% los topes máximos de marzo 2022 se ubicarán en:

Un trabajador o trabajadora con ingresos familiares hasta $ 87.955 o monotributistas de las categorías A, B o C cobrará $ 3751,86 del Complemento Mensual ;

cobrará $ 3751,86 del ; Un trabajador o trabajadora con ingresos familiares entre $ 87.955,01a $ 128.997, y monotributistas de la categoría D, cobrará $ 2530,8 del Complemento Mensual.

POTENCIAR TRABAJO: CON AUMENTO, ¿CUÁNDO COBRO EN MARZO 2022?



El Ministerio de Desarrollo Social pagará el próximo sábado 5 de marzo $ 16.500 para las y los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo.

