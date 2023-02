De un momento a otro Ferro aumentó considerablemente el valor de las plateas para el partido con Quilmes

❗️ 🎫 VENTA DE ENTRADAS 🆚 Quilmes



Populares para no socios: $ 2.500

Populares para no socias: $ 1.500

Populares para menores no socios/as: $ 900

Platea para socios/as activos/as: $ 2.500

Platea para no socios/as: $ 3.000



*Solo en boleterías, antes del partido#VivíFerro 💚 pic.twitter.com/NSMiBt6DDH