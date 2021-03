Declaran ciudadano ilustre de Quilmes al «Indio» Gómez

La designación fue aprobada por el Concejo Deliberante de Quilmes respondiendo a la iniciativa presentada por el titular del Cuerpo Fabio Báez, reconociendo su trayectoria deportiva y los logros alcanzados como jugador del Quilmes Atlético Club.

«Se presentó la propuesta en el Concejo Deliberante en varias oportunidades, pero nunca pudo concretarse. Nuestro propósito fue concretarlo y reconocer a alguien que le dio todo a un club tan importante de nuestra ciudad que sigue dando ejemplo al deporte con la inclusión de los chicos y dirigiendo a las divisiones inferiores”, dijo Báez, y comentó su experiencia en el exterior, “Me encontré con mucha gente en EEUU, me decían – sos quilmeño, acá jugó el Indio Gómez-. Realmente nos representó de la mejor manera”.

Idolo de los quilmeños

“El Indio es eso, una persona muy admirada por los quilmeños”, expresó Báez.

“Trabajamos mucho para que pueda darse esta posibilidad de declararlo Ciudadano Ilustre. El reconocimiento debió haber sido el año pasado, llegamos a un acuerdo con otros concejales para declarar a otros ilustres, y con el compromiso asumido tanto el “Indio”, como Pablo Quival de los Pueblos Originarios, fueron declarados Ciudadanos Ilustres de Quilmes, esto nos llena de orgullo. Debemos conocer nuestra historia, quiénes son las personas que hicieron historia en Quilmes, y en este caso el Indio es una de ellas para el mundo futbolero”.

“Como Presidente del Concejo Deliberante, después de tanto tiempo, puedo decirle a los hinchas de Quilmes que hoy su ídolo es Ciudadano Ilustre de nuestro distrito. Y que va a ir acompañado, seguramente, con la entrega de una placa en algún partido que juegue próximamente Quilmes de local”, indicó Fabio Báez.

Quilmes es mi casa, mi familia

Así lo manifestó el “Indio” Gómez a su llegada al Concejo Deliberante, “Para mí es muy emocionante porque si bien no hice cosas importantes, sí hice cosas importantes para el Club Quilmes. Que se me reconozca como Ciudadano Ilustre de esta ciudad que yo amo. De vivir en EEUU me vine a vivir a Quilmes, porque amo Quilmes, es mi casa, es mi familia, es mi gente. No me imagino qué voy a hacer cuando me empiecen a preguntar -¿te nombraron Ciudadano Ilustre? La emoción dentro mío es grande, estoy muy feliz, me ve feliz mi familia desde el momento que Fabio me comentó que iba a ser declarado Ciudadano Ilustre, pero nunca me lo imaginé. Conversando con amigos muchos me dijeron, -vos podrías ser Ciudadano Ilustre-, siempre pensé que estaría bueno, pero en realidad no quería provocar nada para que lo hagan”, dijo el futbolista.

«Creo que gané un montón de puntos por ser buena persona más que nada, siempre me gustó ser amable con la gente, con el que quería sacarse una foto, me emocionaba más yo que la gente que me pedía la foto. Entonces eso hizo posible que la gente en algún momento pueda haber dicho que podía ser Ciudadano Ilustre”.

Los recuerdos de un grande nacido en El Monte

“Vivir en Quilmes es mi pasión, caminar por Rivadavia es mi pasión. La gente se acuerda de los goles, se acuerda de los partidos, se acuerda de las jugadas, se acuerdan de cosas que realmente cuando tengo que contar esas situaciones se me caen las lágrimas, me parece que estoy viviendo ese momento cuando lo estoy contando. El gol al Pato Fillol, el gol en cancha de Los Andes, el partido en Flandria con 25.000 personas que nos fueron a ver al campo de Flandria que la gente no entendía nada. Todas esas cosas me dieron la posibilidad de ser alguien importante en Quilmes”.

Entrega de Honores

Según indicó el presidente del Concejo Deliberante Fabio Báez, la entrega de títulos se llevará a cabo en Sesión Especial, “Nos va a acompañar la señora Intendenta, Mayra Mendoza y se va a reconocer a todos los Ciudadanos Ilustres nombrados el año pasado y este año, como también algunos que quedaron sin distinguir en 2019. Aún no hay fecha a raíz de la pandemia, tenemos que definir si la hacemos en dos partes o en una, por la cantidad de gente y respetar los protocolos”.