Demoras en el Tren Roca por colisión fatal con persona en Quilmes

Un hombre perdió la vida tras ser impactado por una formación del Tren Roca durante las primeras horas de este lunes. A raíz del accidente fatal, el servicio se vio afectado durante gran parte de la mañana

El hecho ocurrió minutos después de las cinco de la mañana en el cruce de barrera de las avenidas Triunvirato / Primera Junta, cuando una de las primeras formaciones que partía de la estación de Quilmes en sentido hacia La Plata impactó contra el hombre, que perdió la vida en el acto.

Rápidamente se montó en la zona un operativo que incluyó personal de SAME, Bomberos Voluntarios de Quilmes, SAME, Patrulla Urbana y Policía Científica. Hasta el momento no trascendieron datos de la víctima y se desconoce si trató de un accidente o si se arrojó contra el convoy con intenciones de quitarse la vida.

Por el siniestro, el servicio se vio reducido entre las estaciones de Constitución – Quilmes y Berazategui – La Plata durante varias horas, normalizándose aproximadamente 8:30 horas.

Foto: Gustavo Moroz