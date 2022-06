Denuncia que una peluquera canina quemó a su perra con agua hirviendo: «sepan en manos de quién dejan a sus mascotas»

Una vecina quilmeña dio a conocer una tremenda situación que vivió su perrita en su vivienda de Quilmes Centro, cuando una mujer que fue a realizar el servicio de baño y peluquería la arrojó al agua a altísimas temperaturas. «La sometió como a un pollo en agua hirviendo», contó la mujer.

El hecho tuvo lugar el pasado viernes, cuando la mujer llamó a una peluquera canina para que le realice el servicio a sus animales, pero nunca pensó que ocurriría lo que sucedió. La trabajadora presenta su servicio en un flyer con la consigna: «todo hecho con amor para nuestros amados peludos». «En un momento escuché junto al resto de las personas que se encontraban en mi domicilio, gritos desesperados de mi perrita por lo que todos acudimos inmediatamente al lugar de donde provenían los mismos» contó en diálogo con el sitio El Suburbano.

Y continuó: «Al llegar nos encontramos con una situación espantosa en la que vemos a esta señora sosteniendo a la fuerza a mi perrita de 2 años Amma, quien de manera desesperada intentaba con todas sus fuerzas querer salir de una bacha llena de agua hirviendo. Cuando se la saqué de las manos me quemó mi dedo y la mano derecha de mi empleada Nadia».

La mujer señaló que «inmediatamente al ver semejante crueldad tomé a Amma entre mis brazos, quien temblaba y lloraba desconsoladamente, y la llevé de urgencia a ponerle agua fría, pero esta señora seguía diciendo que era normal. El veterinario dijo que la gravedad de las lesiones por quemadura que mi perrita padeció fueron gravísimas. Se le cayó el pelo, la sometió como a un pollo en agua hirviendo y después seguía».

En tanto, contó que el veterinario le hizo las primeras curaciones, indicándole antibióticos (cefalexinas y tramadol 20 mg), cremas (platsul) y sesiones de ozonoterapia.

«Realmente esta situación me paralizó el corazón al ver tanta crueldad hacia un ser tan indefenso, Amma es como una hija para mí, y verla en el estado en que se encuentra me parte el alma y no quiero que ningún otro animalito tenga que padecer lo que está sufriendo mi pobre Amma. El grado de irresponsabilidad de esta señora fue tremendo, por eso les pido que por favor sepan en manos de quién dejan a sus mascotas», concluyó.

Ahora, al animal le queda un largo proceso de recuperación, mediante medicamentos, reposo y aplicación de cremas.

