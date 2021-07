Denuncian estafas virtuales tras promesas laborales

Una joven fue víctima de un intento de estafa tras una oferta de trabajo que se publicó en las redes sociales. Ahora, comparte su experiencia con el objetivo de que nadie caiga en la supuesta trampa.

La muchacha de zona sur, afirmó a este medio que el día viernes se encontró con una propuesta laboral que fue publicada en la red social Facebook, por un perfil que sería falso. «Es una estafa, piden chicas mayores de 15 años y muchas seguro van solas, dicen que son de canal 9» comentó.

Y detalló que al pedir más información, desde el perfil de la mujer le dijeron que la llamaría, pero al atender se encontró con una voz masculina que le hacía varios petitorios: «La voz es de un hombre, me llamó por messenger porque dice que WhatsApp no usan. Apenas me habló, me di cuenta que esa persona no era la de la foto y me comentó que ellos tienen una academia con cirujano plástico, depilación láser y bronceados».

«Me preguntó qué mejora necesitaría yo para poder empezar a trabajar, por lo que le respondí que no sabría qué decirle, esto fue a las 3 de la madrugada. Ahí me pidió que hagamos una videollamada para que él vea qué mejoras me harían para arrancar», contó la joven.