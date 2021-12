Denuncian intento de secuestro en Quilmes Oeste

Una joven denunció que una cuatro personas que viajaban en camioneta intentaron secuestrarla a ella y a una vecina y que lo evitaron tirándose al piso y gritando con todas sus fuerzas.

Según el relato de la víctima, eran las 20:30 horas cuando se dirigía a su casa y en la Avenida Smith y Ricardo Rojas, una camioneta EcoSport gris con cuatro personas frenó a su lado. «Me tiré al piso y no dejé de gritar que soltaran a mi vecina y agarré piedras», contó.

Y agregó que si bien lograron disuadirlos, les robaron sus pertenencias. «A mi me robaron el DNI, celular y tarjetas», mientras detalló sus heridas: «Estoy renga, con un corte en el codo y dolores por todos lados».

InfoQuilmes consultó a la joven si hizo la denuncia, pero ésta aseguró que no se la quisieron tomar. «Fuimos a la novena, nos dejaron ahí y nos dijeron que esperemos, ni la ambulancia vino. Yo me fui a la hora porque me sangraba el codo y fui a curarme», concluyó.