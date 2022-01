Denuncian que el Hospital Iriarte no recibió a una paciente por «falta de camas»

Una mujer con cáncer y oxígeno dependiente debió pasar tres horas en una ambulancia en la puerta del Hospital Iriarte de Quilmes, ya que una médica no autorizó su ingreso porque supuestamente no disponían de camas con oxígeno. La paciente debió ser derivada a otro nosocomio en Lanús y su hija denuncia que “la abandonaron”.

Nélida Alarcón llegó en una ambulancia del SAME al mencionado centro de salud provincial, situado en Humberto Primo y Allison Bell, en la madrugada del miércoles por una emergencia médica. La doctora de guardia rechazó su ingreso, por lo que la mujer, que es paciente oncológica, debió permanecer en la unidad de traslado hasta las 3 de la mañana.

“La excusa para no recibirla fue que no tenían cama con oxígeno”, afirmó Bárbara, hija de la paciente, en diálogo con InfoQuilmes. Asimismo, destacó la labor de los los ambulancieros del SAME que “se ocuparon de todo. Mi mamá tuvo que usar 3 tubos de oxígeno dentro de la ambulancia y finalmente la trasladaron al Hospital de Lanús porque en el de Quilmes no les daban respuestas, sólo excusas”, agregó.

Por su parte, desde la dirección del Hospital de agudos Isidoro Iriarte informaron que, tras tomar conocimiento de lo sucedido, identificaron a la médica responsable por el rechazo de la paciente e iniciaron un sumario contra la profesional.