Denuncian que les robaron su perro y se lo llevaron en una camioneta

Una familia de la ribera de Quilmes realizó un desesperado pedido de ayuda y difusión del caso, en el que afirman que una señora cargó a su perro en una camioneta y aún no lo devolvió.

Todo comenzó el miércoles entre las 9 y las 10 de la mañana, cuando el animal doméstico escapó por un portón que se rompió recientemente. Cuando la familia se dio cuenta de lo sucedido, salió a buscar al caniche pero ya no estaba.

Vecinos del barrio les comentaron que minutos antes vieron al perro en la avenida Otamendi y la calle Puchinni 77, donde una señora a bordo de una Berlingo gris lo subió y escapó del lugar con el perro.

Desde ese momento, no se supo más nada de «Juanchi», pero la familia pegó carteles por toda la zona y pidió máxima difusión del caso, para que le llegue a la señora que lo tomó.

«Fuí a la delegación y después a la comisaría, pero me dicen que la cámara de seguridad municipal de la calle 77, que podría captar la patente, no funciona. Me dijeron que no es robo, porque el perro se escapó y una señora lo agarró, no nos quisieron tomar la denuncia porque dijeron que es nuestra culpa», contó la dueña del perro.