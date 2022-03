Denuncian que policías se negaron a asistir a un bebé que se ahogaba: «no somos médicos y no sabemos RCP»

Vecinos de Ezpeleta denunciaron que una pareja de policías bonaerenses no quisieron prestarle asistencia a un bebé de 11 meses que no podía respirar. «Nos dijeron que no tenían conocimientos en RCP y que no podían trasladarlo, tuvimos que llevarlo nosotros al Hospital», contó una testigo.

La situación tuvo lugar este martes en las calles Padre Bruzzone entre Rio Desaguadero y Rio Atuel, Ezpeleta. Allí, según el relato de los vecinos, un bebé de tan sólo 11 meses comenzó a ahogarse y tenía convulsiones. «Ahí llamamos a la policía porque su madre estaba desesperada y no sabíamos qué hacer, el bebé estaba morado», señalaron, en diálogo con InfoQuilmes.

Y agregaron que los efectivos no sabían RCP y tampoco querían trasladarlo al Hospital. «La mujer policía nos dijo que no están capacitados para hacer RCP y que no son médicos, tampoco quisieron llevarlo», contaron.

Finalmente, los vecinos denunciaron que cuando le sacaron foto a la patente del móvil, los uniformados se fueron rápidamente del lugar y no llevaron a la criatura al Hospital. «Fueron cinco minutos desesperantes, mi papá tuvo que agarrar su auto y llevarlo al Hospital porque se moría», dijo una de las testigos, mientras que aclaró que allí lograron salvarle la vida.

