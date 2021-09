Denuncian que un jardín de Ezpeleta discrimina a una niña discapacitada

Una familia denunció que el Jardín de niños a donde acude su hija con hipoacusia vulnera los derechos de la pequeña y la discrimina.

Se trata del Jardín N° 959 de Ezpeleta , situado en la calle Av. Vicente López N° 3980. La madre de una menor denunció al establecimiento ya que asegura que dscrimina y vulnera los derechos de su hija con Discapacidad.

«Denuncié a los directivos y la maestra de sala roja del jardín ya que desde el año 2020 que estoy en está lucha, primero no la dejaban ingresar por no poder usar el barbijo, jamás salió en la fila con sus compañeros, jamás su maestra me entregó a mí hija a la salida, primero salía ella con su acompañante terapéutico y tiempo después salía la maestra de Sala Roja con el trencito de nenes» contó a InfoQuilmes, Florencia, madre de la joven.

Y agregó «jamás incluyeron a mí hija, era más fácil apartarla de sus compañeros, de hecho hay fotos donde mí hija está sentada sola con su acompañante, esas fotos las subía su maestra al grupo de Facebook de sala roja turno tarde, el cual luego de la denuncia que realicé a inspecciongral@abc.gob.ar, el jardín decidió cerrar dicho grupo».

«Mismo la auxiliar del turno tarde en un momento en que mí hija tenía una crisis, le dijo que mí hija debía esperar porque ella estaba pasando el trapo. Los momentos en los que mí hija tenían una crisis jamás tuvieron empatía, ni la asistían» detalló.

Indignada por la situación, la madre contó que la maestra de la pequeña no quiso colaborar: «mi hija Afrika es una niña con hipoacusia microcefalia y retraso madurativo, se pidió a la maestra que utilice un barbijo transparente, para poder comunicarse con mí hija, pero ella nunca quiso».

«Basta de poner gente que no está capacitada para estar en jardín de infantes. Sinceramente esto atrasa mucho como sociedad, no les importa todos los derechos de las personas con discapacidad, convenciones y tratados. Nunca me llamaron para ver cómo podían ayudar a mí hija, es una vergüenza, nadie hace nada, a nadie le importa, yo no voy a parar con mí lucha y la de mí hija» concluyó.