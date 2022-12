Denuncian que una mujer murió en el Hospital de Solano “por ser pobre”

La familia del periodista Julio López denunció un caso de presunta mala praxis médica en el Hospital “Eduardo Oller” de San Francisco Solano, luego de que falleciera allí su cuñada por un cuadro de apendicitis que derivó en una pancreatitis. Tras ser operada la víctima sufrió una fuerte hemorragia que se descubrió varios días después.

Según relató el comunicador en una entrevista con Radio Mitre, Claudia (su cuñada) se atendió el lunes 19 de diciembre en el Hospital Oller, dependiente del Municipio de Quilmes, por una operación programada de vesícula. “El cirujano dio un parte a las 12 del mediodía, que decía que había salido todo bien. De ahí en más no apareció más ningún otro profesional”, aseguró.

Por la tarde de ese mismo día el cuadro de salud de la paciente comenzó a complicarse y tuvieron que darle morfina. Desde la noche la familia comenzó a pedir un traslado a otro centro de salud, al ver que no recibía la atención médica requerida ya que “no tenían ni para hacerle una ecografía”, pero no les hicieron caso.

Ante la emergencia, López se comunicó directamente con el secretario de Salud del Municipio, Jonatan Konfino: “Le expliqué que iban a matar a una persona, que necesitaba un traslado urgente y que el cirujano nunca más apareció por ahí. Recién entonces pusieron una ambulancia y la trasladaron al Hospital Iriarte. Allí la vio la asistente del cirujano que la había operado. Dijo que era una pancreatitis, le dieron una medicación que estaba sin rotular y la volvieron a mandar inexplicablemente al Hospital de Solano sin historia clínica ni instrucciones”, relató.

Ante un cuadro que seguía en desmejoría, Claudia fue nuevamente intervenida y fue entonces que descubrieron que desde el lunes tenía una hemorragia interna. “Hoy a la mañana (por este lunes, una semana después de la primera operación), falleció Claudia. Murió porque era pobre, murió porque se cruzó la política con la salud. No había nadie en ese hospital, no estaban los profesionales. Esto le costó la vida. Están matando gente. Ese hospital no puede seguir abierto porque no tiene un cirujano que pueda dar un seguimiento”, concluyó el periodista quien hizo directamente responsable a la intendente Mayra Mendoza y a su política sanitaria.

