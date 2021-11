Denuncian un nuevo ataque de burundanga en Quilmes Centro

En esta ocasión se trata de la conductora de una aplicación de viajes, quien afirmó que su pasajero le tiró con esta droga pero ella logró repeler la agresión.

Una nueva denuncia por un ataque de burundanga preocupa a los ciudadanos de Quilmes, ya que es el segundo caso en tres días. Se trata de una mujer que maneja para la aplicación Didi, quien en las últimas horas alertó sobre el accionar de un hombre.

«Lo levanté en Humberto Primo, frente al Carrefour del centro de Quilmes, (en determinado momento del viaje), el pasajero me tiró burundanga y me di cuenta, así que con las pocas fuerzas que me quedaban, hice 5 cuadras, donde había gente y lo bajé a los gritos, el tipo se perdió entre la gente» contó la usuaria Navarro Erii, en un grupo de vecinos en Facebook.

Y agregó: «Tengan sumo cuidado en Quilmes Centro, me temblaba el cuerpo como una hoja, todavía me sigue temblando pero me estoy recuperando».

La situación se da en medio de una semana donde se registró otro ataque, esa vez hacia una madre con sus hijas a plena luz del día.