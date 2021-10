Día del Radioaficionado: Presidente del Radio Club Quilmes disertó en el Rotary

Con motivo de celebrarse próximamente (21 de octubre) el “Día del Radioaficionado” en nuestro país, disertó en Rotary Club Ezpeleta el Presidente del Radio Club Quilmes, Marcelo Imperiali.

«Demás está decir, la cantidad de veces que los radioaficionados intervienen con sus estaciones y equipos, donde convocados o no, prestan su servicio en situaciones de emergencias, catástrofes, u otras necesidades donde las comunicaciones tradicionales cesan o no se cuenta con ellas. Ser Radioaficionado no es simplemente un hobby, sino un servicio, en el que el radioaficionado pone a disposición sus equipos y conocimientos, para ser utilizados para la comunidad, por tal motivo. Esta es una actividad que ha sido muy útil antes de la aparición de los celulares y la Internet, y lo seguirá siendo pese a ellas, pues en caso de catástrofe, cuando dejen de funcionar las redes, solo los radioaficionados podrán estar en el éter y con su ingenio pondrán a andar sus equipos y colaborarán desinteresadamente como siempre.” resaltaron los rotarios