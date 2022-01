Dieron por muerto a un paciente que estaba vivo: Se dieron cuenta tres horas después

Médicos del Sanatorio Urquiza de Quilmes Oeste informaron a la familia de un paciente allí internado que el hombre había fallecido. Tres horas más tarde, cuando estaban retirando los papeles para el sepelio se dieron cuenta de que se trataba de un error.

José Santillán, de 70 años, había sido derivado el 7 de enero desde la Clínica Calchaquí por una neumonía bilateral post COVID. “Él ingresó bien, aunque no podía respirar, por lo que le pusieron oxígeno y ventilación invasiva. Hasta ayer (por este lunes) estaba consciente y hablaba. A las 2 de la mañana me llaman por teléfono diciéndome que lo iban a tener que intubar. A las 5 llegué al Sanatorio pero el médico no me atendió sino hasta las 11. Ahí me llaman para que suba a terapia y me dicen que mi papá había fallecido”, relató a InfoQuilmes Micaela, hija del paciente.

La mujer sufrió una crisis nerviosa producto de la mala noticia, se descompensó y se desmayó. Tras recuperar el conocimiento, Micaela comenzó a avisar sobre lo sucedido al resto de la familia: son nueve hermanos en total. Estuvimos tres horas y cuando pedimos los papeles para los trámites funerarios nos informan que habían cometido un error, que atribuyeron a que ‘había dos pacientes’. No lo podía creer”, afirmó indignada.

Ante lo sucedido la familia decidió pedir una derivación al Hospital de Alta Complejidad El Cruce de Florencio Varela, aprovechando que el hombre se encuentra estable. Asimismo, Micaela remarcó que pidió hablar con un directivo del Urquiza, pero que la atendió una secretaria que finalmente no le dio respuestas a su reclamo.