Dos robos en una misma cuadra de Don Bosco con horas de diferencia

Un delincuente entró a robar en dos casas ubicadas a una cuadra del Parque Lineal Don Bosco con horas de diferencia, entre la tarde del sábado y la madrugada del domingo. Los vecinos están atemorizados y aseguran que están “marcados”, ya que los robos en la misma manzana son constantes.

El primero de los hechos ocurrió alrededor de las 16 horas, cuando el ladrón saltó un paredón para ingresar en una propiedad, forzó las rejas del ventiluz del baño y accedió a la vivienda. La alarma de la casa se activó, pero antes de darse a la fuga el bandido consiguió tomar una notebook como botín.

Dicho ilícito alarmó a los vecinos de la cuadra, pero no esperaban que el mismo malviviente regresara por más en la noche. Cerca de las 0:30 del domingo, una cámara de seguridad lo captó entrando a otro domicilio, a tres casas del primero, esta vez con un cómplice. “Yo los estaba viendo en vivo. Llegaron móviles policiales, pero no pudieron hacer nada. No los encontraron”, expresó la víctima a través de las redes sociales, donde publicó el video de la intrusión.

“¿Ahora cómo pasa la noche uno, sabiendo que estuvieron a punto de robarlo, que quedamos marcados? ¡Estamos regalados!”, lamentó el vecino, quien señaló que en lo que va del mes contabilizan cuatro robos en la misma manzana.