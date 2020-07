Educación: Analizan los protocolos de la vuelta a clases

El Municipio de Quilmes informa que el miércoles por la tarde se llevó a cabo el tercer conversatorio intitulado “Educación, Cuarentena y después: Protocolo de regreso a clases”, que invitó a pensar y a reflexionar sobre los desafíos que propone esta cuarentena y como se podrá adaptar el sistema educativo en todos sus niveles de cara a la vuelta clases.

El evento se llevó a cabo a través del canal de Youtube “Quilmes Educa TV”, una reciente creación de la Secretaría de Educación, Culturas y Deportes, y de la aplicación Zoom y tuvo como oradores principales al director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Técnica (INET), biólogo, investigador del Conicet y divulgador científico, Diego Golombek, el secretario de Salud de Quilmes, doctor Jonatan Konfino y el secretario de Educación, Culturas y Deportes local, Mario Lozano.

Durante el conversatorio, Diego Golombek presentó el protocolo que se propuso para regresar a clases: «hay una primera parte del protocolo que es la preparación a la vuelta a clases y esa preparación es larga. Implica capacitación, el sistema no está preparado para volver mañana y en eso estamos trabajando. Las situaciones de riesgo están consideradas y hay que brindar un marco de confiabilidad adecuado, ya que es probable que muchas familias duden y es atendible que si estamos abriendo es porque estamos seguros de que hay más beneficios que desventajas», al tiempo que destacó que “no tenemos ninguna certidumbre respecto al cuándo va a haber un regreso a las clases presenciales, si debemos estar muy preparados para esto, entender que puede ser dual por un tiempo, presente y a distancia, escalonado y obviamente seguro”.

Entre las medidas acordadas por los ministerios junto con especialistas, están el distanciamiento de dos metros entre los alumnos en los lugares comunes y de un metro y medio dentro de las aulas; tapabocas obligatorio desde primer grado; evitar las aglomeraciones en la entrada y salida de los colegios; limpieza y ventilación frecuentes de las aulas; y protocolos de higienización y limpieza para el personal docente, no docente y capacitación para los directivos y las familias.

Al referirse a estas medidas, Golombek señaló que “la educación es un derecho y estas son obligaciones mínimas que se tienen que cumplir, es un piso de aplicación obligatoria sin lo cual no se pueden abrir escuelas”. A partir de ese piso “cada jurisdicción podrá emitir los lineamientos adicionales e incluso cada escuela puede tener un reglamento propio”.

Por su parte, Lozano subrayó que “muchos de nuestros chicos y chicas están con este síndrome de la cabaña que es ‘me siento seguro dentro de casa y me cuesta salir’ y la apertura de clases juega de forma simbólica para atacar es ese mal. Cada una de las políticas que se están llevando adelante no están escritas en piedra. Este es un virus que le llega por primera vez a la humanidad, a siete meses de ese primer momento y es sumamente vertiginoso y lo que conocemos hoy es mucho pero no todo para tomar las decisiones perfectas, así que vemos a ir mejorando a la luz de la experiencia nuestra y de otros”.

Y también destacó: “agradezco y resalto la importancia de estos encuentros y de la participación de compañeros docentes de provincias y países como México y Honduras, y sobre todo de nuestro Quilmes y del conurbano”.

Finalmente, Jonatan konfino subrayó que “me parece que hay una parte de esta vuelta a clases que tiene que ver con esta pandemia a la que hay que tenerle no miedo sino respeto. Hay una lógica de generosidad intergeneracional, los que asisten a clase son gente joven pero hay que cuidarnos entre todos para no contagiar a nuestros mayores”, y agregó que “darnos la posibilidad de planificación nos permite transitar todos los caminos previos, con un enorme trabajo de gestión como el que se está haciendo, ya que contamos con la ventaja de estar con una situación que en gran parte del mundo vivió hace meses”.

Konfino concluyó: “Sepan que cuentan conmigo para que la implementación de este protocolo sea lo mejor planificada posible, fortaleciendo los vínculos institucionales como hasta ahora y respondiendo como siempre a la conducción de nuestra intendenta Mayra Mendoza”.