El Centro de Estudiantes de la Escuela Agraria N° 1 reclamó por las obras que se están ejecutando

El centro de estudiantes de la Escuela Agropecuaria N° 1 de Quilmes expresó su desacuerdo a raíz de las publicaciones que realizó el municipio respecto a las obras que se enmarcan dentro del programa provincial de infraestructura escolar que busca mejorar los establecimientos educativos.

Vale recordar que desde la comuna se anunció la construcción de cuatro aulas, sanitarios, instalación eléctrica y reemplazo de la instalación principal de gas, entre otras refacciones que se estaban llevando adelante en el instituto. Sin embargo, los alumnos realizaron un descargo a través de su cuenta de Instagram @agraria_centro donde enumeraron los problemas con los que conviven a diario.

« No tenemos gas: Desde hace ya casi un año que en la escuela se comenzó una obra de gas la cual aún hoy no concluyó, pese a las innumerables quejas que realizó el centro de estudiantes, nos prometieron a mediados de Julio y aún hoy seguimos esperando tener gas en la escuela» indicaron, y agregaron: «Al ser doble escolaridad, la mayoría del alumnado está desde las 7:40 hasta las 17:30 dentro de la escuela. La obra de gas afectó al comedor y por esa razón desde que volvimos a la presencialidad y los comedores se habilitaron, el nuestro no está funcionando»

Respecto a la alimentación que reciben, los jóvenes expresaron: «Las viandas son de mala calidad y no cumplen ni con la mitad de las cosas que debería: No hay un plan nutricional, los alumnos que padecen enfermedades como celiaquía no pueden consumir el alimento que nos dan y en muchas ocasiones la comida no está cocinada, ya que la mayoría de alimento que baja el Municipio a la escuela viene de manera que la cocción termine de darse en el comedor, pero esto es muy complicado de realizar sin gas y poco equipamiento». Otro de los puntos en los que hicieron hincapié fue la electricidad . «Más allá de los cortes de luz y la suspensión de clases, la escuela cuenta con una sensación térmica muy baja y de mala calidad» comentaron en la red social

Sobre los problemas en la infraestructura , los estudiantes remarcaron: «En la mayoría de las aulas no contamos con pizarrones dignos para poder dar una clase decente, las paredes de las aulas están arruinadas por la humedad. En invierno se pasa frío por no tener gas y en verano no se puede estar por el sofocamiento, ya que a pesar que en las aulas que muestra el Municipio (que són solo 4) tienen ventiladores, el resto de las aulas son de paredes súper anchas, no hay ventiladores y muchas veces la madera de las ventanas están en tan malas condiciones que ni siquiera se pueden abrir para ventilar»

A su vez, desde el centro de estudiantes informaron que se realizó una asamblea en la cuál decidieron que si los reclamos no son resueltos, tomarán cartas en el asunto y elevarán el nivel de las protestas. «Desde luego que estamos abiertos al diálogo, esperamos y solicitamos una reunión con las autoridades para tratar con mayor especificación los puntos esenciales a tratar dentro de la escuela» concluyeron