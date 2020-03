El Cervecero jugará a puertas cerradas

Los espectáculos masivos en provincia de Buenos Aires fueron suspendidos y esto afecta a Quilmes, que este domingo recibirá a Gimnasia de Jujuy en el Estadio Centenario por la 21° fecha del campeonato de la Primera Nacional

A causa del coronavirus, el Gobierno determinó que los eventos masivos en la provincia de Buenos Aires se suspendan o se realicen a puertas cerradas, por lo que el partido se llevará a cabo sin público.

El gobernador Axel Kicillof anunció la medida que confirma que no se podrán hacer recitales, conciertos, ferias y/o festivales. Además, de que se firmará un decreto que dispone que no se realicen partidos de fútbol con público en la jurisdicción. Esto con el fin de que no se propague el virus COVID-19, que ha sido declarado una pandemia por la OMS.