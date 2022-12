El día después: Quejas por la basura tras los festejos

Vecinos del centro de Quilmes expresaron sus quejas por la cantidad de basura y la suciedad que quedó en los alrededores de la Plaza del Bicentenario (Conesa) tras los festejos por la obtención de la Copa del Mundo por parte de la Selección Argentina. Señalan falta de planificación y mala educación por parte de algunos simpatizantes.

“Así nos despertamos esta mañana: La plaza con olor a basura, pis y alcohol en el día después de los festejos. Un asco. Las cuadras de alrededor todas orinadas por quienes estuvieron horas festejando”, señaló una de las vecinas de la zona.

Cabe mencionar que si bien el Municipio de Quilmes no instaló más tachos de basura o baños químicos previendo la inmensidad de gente que saldría a las calles a celebrar la Copa, la foto del “día después” es un reflejo de la educación de la sociedad que decide tirar su basura en la calle en vez de llevársela. Hubo también muchas personas alcoholizadas a las que no les importó orinar en la vía pública, frente a casas y comercios, cuyos propietarios deben soportar no sólo los malos olores, sino también limpiar el desastre ajeno.

Comparte esta noticia: