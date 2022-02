El Fratelli D’Italia agradeció a sus vacunadores con un almuerzo

Durante el mediodía del domingo, representantes de la Sociedad Italiana «Fratelli D’Italia» en San Francisco Solano brindaron un almuerzo para reconocer el trabajo y el compromiso de los vacunadores que trabajaron en el lugar durante el último año en el marco de la campaña de vacunación contra el COVID-19. Tras un año de arduo trabajo, unos 70 trabajadores de la salud tuvieron un merecido descanso y pudieron disfrutar de los platos típicos de la gastronomía italiana que ofrece la institución, una de las más emblemáticas y reconocidas de San Francisco Solano.

Antes de la comida, los miembros de la comisión directiva dedicaron unas sentidas palabras para los agasajados: «Gracias por estar hoy en nuestra casa. Queremos que tomen este almuerzo que les brindamos como un reconocimiento, un pequeño homenaje de nosotros hacia ustedes por la labor que tuvieron durante toda la pandemia. Nosotros pusimos la mitad de un granito de arena cediendo el espacio para que esto pueda llevarse a cabo en nuestra localidad» relataron, al tiempo que pidieron un fuerte aplauso para los presentes y agradecieron la colaboración del Municipio para poder llevar a cabo el vacunatorio.

Por su parte, en representación de la comuna estuvo el Secretario de Salud, Jonathan Konfino, quién indicó: «Es un día especial, me emociona porque uno mira para atrás y acá se sintetiza mucho el trabajo que hemos hecho. Quiero agradecerle de todo corazón a la Comisión Directiva del Fratelli. Éste es el ejemplo de lo que queremos en la ciudad, de lo que nos pide la intendenta. La campaña de vacunación no pudo haber sido posible si cada uno no ponía su granito de arena. Un especial reconocimiento a los trabajadores de la salud y a la institución que abrió sus puertas dejando de lado muchas actividades» enfatizó, y agregó «En Quilmes hemos llegado a tener más del 90% de cobertura de vacunación en lo que fue una campaña histórica. Ustedes han sido un ejemplo de lo que queremos para el sistema de salud. Se tienen que sentir orgullosos del trabajo que han hecho y están haciendo, le han cambiado la vida a más de 100.000 personas que se vacunaron acá« concluyó.