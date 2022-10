El interventor del ENRE se reunió con referentes de oficinas de información al consumidor

El interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, Walter Martello, recibió a miembros de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) de distintos distritos del Gran Buenos Aires, para trabajar sobre diversos aspectos de la gestión de reclamos y consultas de las personas usuarias del servicio público eléctrico.

En especial se trató sobre la inscripción al Registro de Acceso a Subsidios Energéticos (RASE) (https://www.argentina.gob.ar/subsidios) y la importancia de las políticas de despliegue territorial para ayudar a registrarse a las personas vulnerables de cada distrito que necesiten conservar el subsidio.

Al respecto, el interventor presentó a los funcionarios bonaerenses el mapa de georreferenciación elaborado por el Área de Sistemas del ENRE, que ayudará en la búsqueda de quienes no les corresponda pagar la tarifa plena y que, por diferentes motivos, no hayan podido inscribirse. “Tenemos que acompañar y ayudar a los vecinos que necesitan mantener el subsidio y que aún no se anotaron en el Registro”, destacó Martello.

La reunión se da en el marco de una serie de encuentros institucionales del interventor del ENRE con organismos dedicados a la protección de los derechos de usuarios y consumidores.