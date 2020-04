El «Kun» Agüero recordó su infancia en Quilmes y su pasión por el Capitán del Espacio

El Kun Agüero pasa sus días de aislamiento jugando a la Play Station y en el día de ayer participó de una comunicación via stream en Twitch mientras hablaba con los hinchas. Allí recordó anécdotas de su infancia en el barrio de «Los Eucaliptus» (nombre que eligió para su equipo virtual) de Quilmes Oeste, lugar donde se crío y comenzó a desarrollar la práctica futbolística

«Yo de chiquito me mataba jugando a la pelota para conseguir 25 centavos y comprarme el alfajor Capitán del Espacio. Era medio caripela, ja. Pero igual, a mí me encantaba» contó el delantero rememorando al icónico alfajor de nuestra ciudad

«Aguante Quilmes» leyó que le escribió uno de sus seguidores y él no dudó en recordar la ciudad donde se crió: “¡Sí, yo soy de Quilmes!”. Al mismo tiempo, abrió el debate entre sus seguidores: “Para ustedes, ¿cuál es el mejor alfajor? Hay varios que están buenos, es buen debate sobre el alfajor, pero la verdad hay que reconocer que Argentina hace muy buenos alfajores«

El futbolista recordó también momentos que vivió allí y aseguró que «en el barrio jugábamos por plata y tenía que ganar sí o sí. Me acuerdo que si ganabas te llevabas el doble de lo que apostabas. Lo que más gané fue $1,50 y, con mis amigos, compramos una Coca con unos sanguchitos»

Y agregó que «éramos nosotros. Igualmente, esa no era la típica. Allá en el Sur, de donde soy yo, nos gustaba mucho comer alfajores después del partido«. Al parecer el vicio del jugador con los alfajores era grande: «¿Sino saben la que hacía? Juntaba lo que me daba mi viejo para ir al colegio, eran 10 centavos ponele, durante toda la semana y me daba el gustito del alfajor, ja«.