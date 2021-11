El presidente Alberto Fernández recorrió Quilmes junto a Mayra Mendoza

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, realizaron una intensa agenda de actividades en el distrito. Por la mañana estuvieron en la plaza Islas Malvinas, en Villa La Florida, donde dialogaron con vecinos, vecinas y militantes; luego fueron a la casa de una estudiante de la Facultad de Derecho de la UBA, en Ezpeleta, quien cursa una materia dada por el Presidente; posteriormente, visitaron la fábrica Cattorini, en Quilmes Oeste, y finalizaron la recorrida en la planta General Belgrano de AySA, en Bernal, donde observaron las obras que se llevan adelante en el lugar.

“Tenemos en marcha más de 200 obras aún en pandemia; aquí en La Florida estamos llevando adelante un plan de pavimentación de más de 60 cuadras, hicimos nuevo el ingreso, colocamos luces LED, estamos arreglando los espacios públicos y las alarmas. Imaginémonos todo lo que vamos a poder hacer saliendo de la pandemia. Vamos a trabajar por todo lo que hace falta; vamos a recuperar cada derecho vulnerado o perdido por Macri; lo vamos a recuperar con Alberto, con Cristina, con Axel, y entre nosotros”, afirmó Mayra en la plaza Islas Malvinas, acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, y candidata a Concejala por el FDT Quilmes, Ceci Soler.

Allí, Alberto y Mayra dialogaron y escucharon a vecinos y vecinas; repasaron las obras de 36 cuadras de asfalto que se desarrollan en el barrio, y charlaron con militantes que se agruparon para realizar las recorridas puerta por puerta, acercándoles a los vecinos la boleta del Frente de Todos, de cara a las elecciones Legislativas del 14 de noviembre, siendo la plaza Islas Malvinas, una de las 11 que fueron punto de partida para el puerta a puerta.

“Vamos a decirle sí a que la ciudad siga creciendo, sí a defender el trabajo de los quilmeños, sí a mejorar los salarios, sí a más obras que transformen la vida de nuestro pueblo. El próximo domingo vamos a llenar las urnas de votos para concretar estos sueños. La elección no se trata de ellos o nosotros, se trata de si Argentina avanza o retrocede. Y es con la lista de Alberto y Cristina con la que vamos a ponernos de pie para que nuestro pueblo viva dignamente”, resaltó Mayra.

Por su parte, Alberto Fernández sostuvo: “Digámosle no al pasado, el futuro es un futuro de crecimiento con una Argentina de pie», señaló el Jefe de Estado y destacó que “este es el tiempo donde nos estamos poniendo de pie y tenemos que ver qué horizonte queremos alcanzar. Hay un país donde unos pocos vivos viven de la especulación financiera. Esos son los que están contra nosotros. Y hay un país donde queremos que los empresarios inviertan, den trabajo, produzcan, ganen y paguen sus impuestos. Esos somos nosotros”

“Les pido que no bajemos los brazos; que salgamos a recorrer las calles; que convoquemos a todos los vecinos y vecinas a que vayan a votar en defensa propia, para que tengan un futuro ellos y sus hijos; para que nuestros abuelos no sigan siendo material de descarte como fueron en la época en la que ellos gobernaron, donde no sólo hicieron caer el 20% sus ingresos, sino que además los dejaron sin medicamentos, esa es la verdad”, agregó el Presidente.

De ahí, Mayra y Alberto se dirigieron a Ezpeleta Oeste, donde visitaron la casa de Agostina Martínez, quien es estudiante de 4º año de Derecho en la UBA, en la materia de Teoría General del Delito, la cual es dictada por el Alberto Fernández.

“Fuimos a lo de Agostina, una vecina de Ezpeleta Oeste que conocimos la semana pasada y nos contó que era alumna de Alberto Fernández. Gracias por recibirnos. Es muy importante contar con el cariño y el acompañamiento de ustedes para seguir adelante”, comentó la Jefa Comunal. A su vez, Alberto Fernández, agregó: “Escuché a esta familia, con las expectativas que ellos tienen, y me puso contento porque viven en una calle que siempre fue de tierra, y ahora se está asfaltando y ven el progreso de su barrio”.

El encuentro se dio a raíz de la actividad de la semana pasada, donde Mayra recorrió el avance de las obras de asfalto que se concretan en las calles Brasil desde Urquiza a avenida La Plata, y durante la cual, visitó a Agostina y su familia, que le grabaron un video con saludos para el Presidente.

A continuación, los mandatarios fueron a la sede de la fábrica Cattorini Hermanos, en avenida Tomás Flores 5000, en Quilmes Oeste, donde junto al ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, recorrieron las instalaciones y dialogaron con a las autoridades del lugar.

“Visitamos la empresa Cattorini de Quilmes Oeste, la fábrica de botellas de vidrio más grande del país, que cuenta con más de 70 años de trayectoria y emplea a más de 800 personas. Escuchamos a sus trabajadores y trabajadoras y charlamos con los dueños de esta histórica empresa, sobre el compromiso que tenemos con el proceso de reactivación económica y con la defensa de la industria nacional”, detalló Mayra.

Finalmente, Mayra, Alberto Fernández y Ceci Soler visitaron la Planta General Belgrano de AySA, ubicada en avenida Caseros al 600, en Bernal, donde fueron recibidos por la titular del organismo, Malena Galmarini, y recorrieron una obra que incrementará la capacidad de potabilización en 1.000.000 m3/día.

“Recorrimos la planta General Belgrano de AySA para supervisar la obra de ampliación de capacidad de potabilización. Cómo dijo Alberto, no hay mejor sonido que el de las fábricas trabajando”, expresó la Jefa comunal.

La obra, que se encuentra en pleno avance, tiene un costo es de más de 1.000 millones de dólares, y su financiación está a cargo del Banco de Desarrollo de América Latina CAF, en un 70% y de AySA en un 30%.

«Acá está el Estado construyendo futuro, trayendo trabajo y mejor calidad de vida para las familias argentinas», finalizó el Presidente.