El Sanatorio Urquiza de Quilmes se presentó en concurso de acreedores

El Sanatorio de Quilmes Oeste abrió el concurso preventivo de acreedores tras presentar deudas en servicios. La empresa se presentó ante el Juzgado Civil y Comercial Nº5 de Quilmes, a cargo del juez Hugo Eduardo Corda Sosa.

Desde la firma, informaron a InfoQuilmes, que las deudas son con acreedores tributarios o servicios que no se ejecutaron durante la pandemia, y algunos juicios laborales. «Lo esencial para el movimiento de la empresa no entró en el concurso, no nos quedaremos sin los proveedores esenciales como oxígeno, alimentos, medicamentos, etc.«, señalaron.

Según trascendió, el 25 de noviembre terminó el primer plazo para la verificación de los créditos. La Justicia determinó que el 16 de agosto de 2022 ya debería haber una propuesta de acuerdo. Cabe recordar que la empresa ya había entrado en un concurso del mismo estilo en el año 2002 y logró abonar sus deudas y cancelarlo.

Por último, la Justicia determinó la inhibición general de bienes para todos los integrantes de la sociedad TELECO S.A. y sus integrantes deben notificar cualquier viaje que realicen por el cual se ausenten más de 40 días de su domicilio.