El viento se llevó su Drone y ahora ofrece recompensa a quien se lo entregue

Un vecino de Villa La Florida realizó un particular pedido a la ciudadanía del distrito. El hombre sacó a volar su drone y el viento se lo llevó, por lo que ahora se encuentra en una intensa búsqueda.

Se trata de un Drone Gadnic Buzzard t70 de color blanco. «Se lo llevó el viento y no lo pude traer, ofrezco recompensa a quien lo encuentre y me lo entregue», señaló en un posteo Franco Nicolás, y destacó que el equipo no tiene cámara.

Quienes tengan datos para aportar, deben llamar al 42507921

