Elecciones en los Bomberos de Solano: Lista opositora denuncia irregularidades

El próximo 6 de marzo es la fecha pactada para determinar qué comisión directiva llevará adelante las riendas del cuartel de Bomberos Voluntarios de San Francisco Solano. Desde la lista opositora indican que el oficialismo entregó fuera de término documentación relacionada al padrón electoral y piden que se retrasen los comicios

El estatuto de dicha institución menciona que las autoridades deben hacer pública la lista de socios con 30 días de anterioridad a la fecha de las elecciones, por lo que los opositores denuncian que no se estaría cumpliendo con la regla mencionada. Afirman que a menos de un mes de las votaciones, dieron de baja a algunos socios y de alta a otros. A raíz de esta situación solicitaron que se retrase la fecha de las elecciones, pero hasta el momento no han obtenido respuesta por este pedido, cuando a un socio en 48 horas hábiles como máximo deberían responderle.

“Las elecciones son el 6 de marzo en teoría y presentaron la lista de socios el 9 de febrero, sin respetar el estatuto. Es más, uno de los socios envió una carta documento al cuartel para solicitar que se retrase la fecha mencionando el incumplimiento, pero hasta el momento no contestaron” informaron los opositores.“Esta elección que va a tener lugar en marzo es la que debieron realizar hace varios meses. En teoría fue suspendida por la pandemia, pero otros cuarteles llevaron adelante los sufragios con total normalidad. Incluso, hasta el estado argentino llevó a cabo las legislativas”, ampliaron.

Según detallaron, se acercaron al Cuartel a solicitar información sobre las convocatorias, ejercicios económicos, y entre ellos, el registro de asociados. «Nos atendió el Jefe de la Administración y nos dijo que si bien esa información estaba disponible, ellos no podrían brindárnosla ya que la secretaria debería hacerlo y ella no estaba disponible», contaron. Y detallaron que volvieron más tarde. «Nos atendió la Secretaria, nos reunimos con los integrantes de la Comisión Directiva pero no estaban como tales, osea que no podían decidir ni hacer nada sin antes reunirse. La Secretaria nos dijo que después de que se reúnan y lo informen, ahí nos van a decir si podemos acceder o no».

La visita fue con un escribano y los socios no tuvieron el acceso a la información, ya que afirman que los funcionarios de la Comisión Directiva actual se los negaron y no se los pusieron a disposición. El artículo 322 del Código Civil refiere que son registros indispensables, los siguientes:

