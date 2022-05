Encontraron sana y salva a Ludmila Gutiérrez en Catamarca

Ludmila Ayelén Gutiérrez, una estudiante de Ciencias Económicas que desapareció cuando acudió a cursar en la Universidad de Lomas de Zamora, apareció este miércoles en la provincia de Catamarca. La Policía confirmó que se encuentra bien y que se fue por sus propios medios, luego de una discusión familiar.

La joven había sido vista por última vez en la facultad este martes, donde fue llevada por sus padres, pero no entró a clase. Su familia radicó la denuncia después de que la fueron a buscar al establecimiento y no la encontraron. Según se supo, Ludmila tenía que cursar a las 8.30, pero no llegó a entrar al aula.

Rápidamente, sus compañeros iniciaron una campaña de búsqueda y su imagen se viralizó en cuestión de minutos por las redes sociales. La gran difusión que tuvo el caso de su desaparición de resultados y en horas del mediodía de hoy la encontraron en la provincia de Catamarca.

Fue la propia madre de la chica, Gladys, quien confirmó que se encuentra a salvo desde la puerta de la Universidad de Lomas de Zamora. En diálogo con los medios contó que habló con Ludmila por videollamada y que notó que estaba en buen estado de salud, aunque la notó “muy cansada y angustiada”.

“Me llamó y me dijo ‘estoy bien’”, detalló Gladys entre lágrimas. “Todavía no me dijeron nada sobre una supuesta trata de personas, toda la información la tienen en la Policía”, acotó la mujer. Igualmente, confesó que no sabe si tuvo algún conflicto el martes. “Lo más importante es que apareció y lo único que quiero es abrazarla”, cerró la mamá de la joven de 19 años.

No obstante, esta hipótesis fue finalmente desmentida luego por el vocero de la Policía de Catamarca, que descartó de plano que Ludmila hubiera sido víctima de trata: «Fue encontrada en el casco céntrico de la Capital. Habría llegado sola en un colectivo de línea a la terminal de ómnibus y comienza a caminar por la zona. Una comerciante la vio, habló con ella y Ludmila se quebró en esa situación. Fue a la Comisaría de la Mujer y automáticamente toma intervención personal de la división Trata de Persona. La primera información que brinda la jovencita es que habría discutido con la madre, cuestión que se corrobora porque la mujer también había declarado lo mismo».