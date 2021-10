Encontraron sin vida a un anciano adentro de su casa en Quilmes Oeste

Un hombre de aproximadamente 80 años fue encontrado muerto esta mañana en el interior de su casa de Quilmes Oeste. Una dotación de los Bomberos Voluntarios llegó a la vivienda ubicada en las calles Berruti entre Necochea y Condarco luego de que la familia del anciano reportara ante las autoridades que llevaban varios días sin poder comunicarse con él.

Tras realizar un corte en las rejas que dan hacia la vía pública y posteriormente un franqueo en la puerta, lograron ingresaron a la finca y se encontraron con el cuerpo tirado en el piso. Médicos del SAME constataron que no presentaba signos vitales y personal de la Comisaría Tercera de Quilmes intervino en el caso a fin de determinar los causales de la muerte, aunque la principal hipótesis es que habría sido de forma natural. Participaron del operativo: Bomberos, SAME, Policía Científica, Defensa Civil y Patrulla Urbana.